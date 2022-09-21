Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.09.2022 23:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2022 23:37
    ABONE OL

    Sakarya'da balıklar ölü olarak kıyıya vurdu! Korkutan olay sonrası inceleme başlatıldı

    Sakarya'da sulama göletinde bulunan ve kilogramları 11 ila 15 arasında değişen 14 balık ölü olarak kıyıya vurdu. Balıkların elektroşokla avlandığı iddia edilirken, yetkililer konuyla ilgili inceleme başlattı.

    Panik yaratan olay! İnceleme başlatıldı

    Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sulama göletinde 14 balık ölü olarak kıyıya vurdu. Avcılar, Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Başkanı, balıkların elektroşok yöntemiyle avlandığını iddia etti.

    Kaynarca ilçesine bağlı Kulaklı Mahallesi'nde bulunan sulama göletinde bazı balıklar ölü olarak kıyıya vurdu. Vatandaşlar durumu Kaynarca Avcılar, Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü'ne bildirdi.

    Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Kaynarca Avcılar, Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Başkanı Muharrem Çelebi ve yöneticileri kıyıya vuran balıkları görünce olayı Sakarya İl Tarım Müdürlüğü yetkililerine aktardı. Kulüp Başkanı Çelebi, ağırlıkları 11 ila 15 kilogram arasında değişen ve şuana kadar buldukları 14 balığın elektroşok yöntemi ile avlandığını iddia etti. Konuya ilişkin yetkililerin incelemeleri sürüyor. Balıkların kesin ölüm sebepleri ise yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanacak.



    "ELEKTROŞOK İLE AVLANILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
    Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kaynarca Avcılar, Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Başkanı Muharrem Çelebi, "Balık ölümleri ihbarı üzerine buraya geldik ve yaklaşık 14 tane kadar balığın telef olduğunu gördük. Bu balıkların ağırlığı yaklaşık 11 ila 15 kilogram arasında değişiyor. Balıkların üzerindeki kızarıklıklar sebebiyle muhtemelen elektroşok ile avlanıldığını düşünüyoruz. Balıkların görüntülerini çekerek İl Tarım ve İlçe Tarım Müdürlüğümüze bildirdik.

        Kendileri de gelerek burada araştırma yaptılar. Sonuç net olmamakla birlikte, onlarda bunun elektroşok olabileceğini düşünüyorlar. Bu tabiat için gerçekten çok kötü bir durum, bunu yapanlar tabiat canavarı. Böyle bir olayın yaşanması adına kendim ve ilçem adına çok üzülüyorum. İnşallah bundan sonra daha dikkatli olarak, tabiat canavarlarını gün yüzüne çıkartmamız gerektiğini düşünüyor ve herkesi de göreve davet ediyorum. İnşallah kısa bir süre içerisinde bunlarla ilgili bir ipucuna rastlanılır" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aldatmak atv’de
        Haberler Yaşam Sakarya'da balıklar ölü olarak kıyıya vurdu! Korkutan olay sonrası inceleme başlatıldı
            SON DAKİKA