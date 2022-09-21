Sakarya'da balıklar ölü olarak kıyıya vurdu! Korkutan olay sonrası inceleme başlatıldı

Kendileri de gelerek burada araştırma yaptılar. Sonuç net olmamakla birlikte, onlarda bunun elektroşok olabileceğini düşünüyorlar. Bu tabiat için gerçekten çok kötü bir durum, bunu yapanlar tabiat canavarı. Böyle bir olayın yaşanması adına kendim ve ilçem adına çok üzülüyorum. İnşallah bundan sonra daha dikkatli olarak, tabiat canavarlarını gün yüzüne çıkartmamız gerektiğini düşünüyor ve herkesi de göreve davet ediyorum. İnşallah kısa bir süre içerisinde bunlarla ilgili bir ipucuna rastlanılır" dedi.

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