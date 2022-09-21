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    • Yaşam
    • 21.09.2022 22:31
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    • 21.09.2022 22:44
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    Eczaneden ilaç alırken hayatının şokunu yaşadı! Genç kadına yumruklu saldırı kamerada! Yer: Gaziosmanpaşa

    İstanbul Gaziosmanpaşa'da ilaç almak için eczaneye giren bir kadın, tanımadığı bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırgan kadına yumruk atarken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

    Eczaneden ilaç alırken hayatının şokunu yaşadı

    Gaziosmanpaşa'da eczaneden ilaç alan genç bir kadın, tanımadığı şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırı anı kameraya yansıdı.



    Olay, saat 11.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eczaneye ilaç almaya gelen genç bir kadın, kendisini arkasından takip eden bir şahsın yumruk saldırısına uğradı.

    Neye uğradığını şaşıran kadın, aldığı darbeyle öne eğilirken, saldırgan ise yere düştükten sonra koşarak eczaneden kaçtı. Olayın ardından kadın, kendisine yumruk atan tanımadığı şahsın yakalanması için emniyete giderek şikayette bulundu.



        KADINA YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA
        Saldırı anları ise eczanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının eczaneye gelerek beklediği esnada şahıs arkasından giriyor. Şahıs ardından kadına yumruk atarak kaçıyor. Öte yandan polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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        Haberler Yaşam Eczaneden ilaç alırken hayatının şokunu yaşadı! Genç kadına yumruklu saldırı kamerada! Yer: Gaziosmanpaşa
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