Kan donduran cinayette karar çıktı! Annesini satırla öldürüp kafasını kesmişti...

TEDAVİ ALTINA ALINACAK

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tuğçe Sayın'ın üzerine atılı ve sabit bulunan "Yakın akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Nitelikli yağma" suçlarından akıl hastalığı nedeniyle cezai ehliyeti bulunmayan sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Heyet, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ile tedavi altına alınmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sevilay Palabıyık'ın 21 Mayıs 2021'de kızı Tuğçe Sayın'ın kendisini bıçakla öldürmekle tehdit ettiğini, bileziğini aldığını, evini kendisinin üstüne yapmasını istediğini ve hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek, şikayetçi olduğu kaydedilmişti.

KAFASINI KESİP DERİSİNİ YÜZDÜ

Sanığın 24 Mayıs 2021'de annesini evinde öldürdüğü, maktulün kafasının kesilmiş ve sol bacağının etinin sıyrılarak alındığının belirlendiği anlatılan iddianamede, maktulün vücudunda en az 8 kesici ezici, en az 9 kesici delici alet yarası ile en az 14 kesik vasıfta yaranın tespit edildiği anlatılmıştı.

İddianamede, sanığın alınan ifadesinde şizofreni hastası olduğunu, kendisine saldırdığı için annesine saldırdığını, sonrasında vücudunu kontrol edemediğini, kendisine büyü yapıldığını belirterek, eylemi kabul ettiği yer almıştı.

Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı hususunda rapor alındığı kaydedilen iddianamede, raporda sanığın cezai sorumluluğunun bulunmadığı belirtilmişti.

İddianamede, sanığın "üst soyu olan maktulü canavarca hisle öldürme" ile "yağma" suçlarını işlediği ve yargılama sonucunda sanığa ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilerek, güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edilmişti.