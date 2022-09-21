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    • Yaşam
    • 21.09.2022 12:22
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    • 21.09.2022 12:37
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    Kan donduran cinayette karar çıktı! Annesini satırla öldürüp kafasını kesmişti...

    Küçükçekmece’de dün annesi Sevilay Palabıyık’ı satırla öldüren ve kafasını kesen Tuğçe Sayın hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti sanığın cezai ehliyeti olmadığından ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ile tedavi altına alınmasına hükmetti.

    Kan donduran cinayette karar çıktı!

    Kan donduran olay 24 Mayıs 2021 tarihinde Küçükçekmece'de yaşandı.

    Sanık Tuğçe Sayın annesini öldürüp, kafasını kesmişti. İddianamede maktulün cinayetten birkaç gün önce kızı olan Tuğçe Sayın'ın kendisini bıçakla öldürmekle tehdit ettiğini, bileziğini aldığını, evini kendisinin üstüne yapmasını istediğini ve hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek, şikayetçi olduğu belirtilmişti.

    CEZAİ SORUMLULUĞU YOK
    Hazırlanan iddianamede sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı hususunda rapor alındığı ve raporda sanığın cezai sorumluluğunun bulunmadığının belirtildiği kaydedilmişti.

    Küçükçekmece 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Tuğçe Sayın getirildi. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

    Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Tuğçe Sayın'ın maktulü canavarca hisle öldürmek ve yağma suçlarını işlediğinin sabit olduğunu ancak sanığın cezai ehliyeti bulunmadığından hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine hükmedilmesini talep etti.

        TEDAVİ ALTINA ALINACAK
        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tuğçe Sayın'ın üzerine atılı ve sabit bulunan "Yakın akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Nitelikli yağma" suçlarından akıl hastalığı nedeniyle cezai ehliyeti bulunmayan sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

        Heyet, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ile tedavi altına alınmasına karar verdi.

        İDDİANAMEDEN
        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sevilay Palabıyık'ın 21 Mayıs 2021'de kızı Tuğçe Sayın'ın kendisini bıçakla öldürmekle tehdit ettiğini, bileziğini aldığını, evini kendisinin üstüne yapmasını istediğini ve hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek, şikayetçi olduğu kaydedilmişti.

        KAFASINI KESİP DERİSİNİ YÜZDÜ
        Sanığın 24 Mayıs 2021'de annesini evinde öldürdüğü, maktulün kafasının kesilmiş ve sol bacağının etinin sıyrılarak alındığının belirlendiği anlatılan iddianamede, maktulün vücudunda en az 8 kesici ezici, en az 9 kesici delici alet yarası ile en az 14 kesik vasıfta yaranın tespit edildiği anlatılmıştı.

        İddianamede, sanığın alınan ifadesinde şizofreni hastası olduğunu, kendisine saldırdığı için annesine saldırdığını, sonrasında vücudunu kontrol edemediğini, kendisine büyü yapıldığını belirterek, eylemi kabul ettiği yer almıştı.

        Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı hususunda rapor alındığı kaydedilen iddianamede, raporda sanığın cezai sorumluluğunun bulunmadığı belirtilmişti.

        İddianamede, sanığın "üst soyu olan maktulü canavarca hisle öldürme" ile "yağma" suçlarını işlediği ve yargılama sonucunda sanığa ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilerek, güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edilmişti.
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        Haberler Yaşam Kan donduran cinayette karar çıktı! Annesini satırla öldürüp kafasını kesmişti...
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