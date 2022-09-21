Antalya'da 5 katlı apartmanın en üst katından atlamak isteyen kadını, jandarma komutanı kurtardı

Olay, Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi.
5 KATLI BİNANIN ÇATISINA ÇIKTI
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.K. adlı kadın, 5 katlı binanın üst kat penceresinden alt taraftaki çatıya çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekibi de kadının bulunduğu yere çıktı.
JANDARMA KOMUTANI MÜDAHALE ETTİ
Burada ekipler, ikna çalışmalarına başlarken, Konaklı Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş İbrahim Altunkaya da kadının arkasındaki pencereden yaklaştı. M.K. çatı üzerinde ayakta durduğu sırada hamle yapan Altunkaya, kadını duvara doğru çekip kurtardı.
M.K., kontrol amacıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.