Antalya'da 5 katlı apartmanın en üst katından atlamak isteyen kadını, jandarma komutanı kurtardı

Olay, Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi.







5 KATLI BİNANIN ÇATISINA ÇIKTI

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.K. adlı kadın, 5 katlı binanın üst kat penceresinden alt taraftaki çatıya çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekibi de kadının bulunduğu yere çıktı.