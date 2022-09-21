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    • Yaşam
    • 21.09.2022 18:03
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    • 21.09.2022 18:12
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    İstanbul Beykoz'da ahşap bina cayır cayır yandı

    Son dakika haberine göre İstanbul Beykoz'da bulunan 2 katlı bir ahşap binada yangın çıktı. Yangın çevredeki binalara da sıçrarken, ahşap ev küle döndü.

    Beykoz’da ahşap bina cayır cayır yandı

    Beykoz'da bulunan 2 katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere yan tarafta bulunan binalara da sirayet ederken yangında, 2 kişi yaralandı. Olay yeri ise havadan görüntülendi.


    Yangın, Beykoz Merkez Mahallesi Panayır Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ahşap bina henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken ahşap bina küle döndü. Öte yandan olay yeri havadan dron ile görüntülendi.

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    Haberler Yaşam İstanbul Beykoz'da ahşap bina cayır cayır yandı
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