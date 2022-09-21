Yazar Musa Anter'in 1992'de öldürülmesi ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yaralanması ile 1992 yılında Ayten Öztürk'ün Elazığ'da öldürülmesine ilişkin görülen davada zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.
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- Yaşam
- 21.09.2022 19:11
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- Son Güncelleme:
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- 21.09.2022 19:11
Musa Anter davası hakkında zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi
Yazar Musa Anter'in 1992'de öldürülmesi ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yaralanması ile 1992 yılında Ayten Öztürk’ün Elazığ’da öldürülmesine ilişkin görülen davada zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.
Yazar Musa Anter'in 1992'de öldürülmesi ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yaralanması ile 1992 yılında Ayten Öztürk'ün Elazığ'da öldürülmesine ilişkin görülen davada zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.