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    • Yaşam
    • 21.09.2022 19:11
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    • 21.09.2022 19:11
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    Musa Anter davası hakkında zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi

    Yazar Musa Anter'in 1992'de öldürülmesi ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yaralanması ile 1992 yılında Ayten Öztürk’ün Elazığ’da öldürülmesine ilişkin görülen davada zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

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    Haberler Yaşam Musa Anter davası hakkında zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi
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