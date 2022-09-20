Veli Budanmış, 25 metrekarelik daire için 3500 TL isteyince tepki yağdı! Ev sahibinin savumasın ise pes dedirtti

İstanbul'da ev kiraları tavan yaptı! Buna bir de fırsatçı ev sahipleri eklenince, mağduriyet arttı. Veli Budanmış, Eyüpsultan'da ofisten dönüştürdüğü yaklaşık 25 metrekarelik 'daire' için kiralık ilanı astı! İstediği rakam ise 3 bin 500 liraydı! Oldukça bakımsız ve kötü haldeki ev için istenen ücret, sosyal medyayı salladı. Dün, açıklamada yapan Veli Budanmış'ın savunması şaşkınlık yarattı: Burası 25 metrekare. Mutfak, tuvalet ve bir odası var. Boya badana yaptırdık, çok masrafa girdik. Eski hali kötü ama ben bakım yaptım. 15 bin lira harcadım. Dürüst olmak lazım 3 bin 500 diyoruz ama, bekar olduğu için en az 3-4 kişi kalacak, bir kişiye burası ağır gelir!





SOSYAL MEDYA YIKILDI

Keşke hiç konuşmasaymış.

Bu duruma biri dur desin artık.

Ev resmen insanlık suçu!

Bu kadar masraf yaptıysa kendi otursun.

Allah ev sahiplerine önce vicdan versin.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN