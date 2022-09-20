600'den fazla şubesi olan pizza zincirinden skandal görüntüler | Yaşam haberleri





EN 'BABA' ACI

Trabzon CHP eski Milletvekili Haluk Pekşen (61), 16 Eylül günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kızı Ezgi Pekşen, babasının vefatıyla ilgili isyan etti: Babam ne zatürre ne Covid ne de aşı sebebiyle hayatını yitirdi. Yemek yerken rahatsızlanınca hastaneye gittik. Ağrı kesici verip bizi eve gönderdiler. Ağrıları geçmeyince yine gittik. Vücudunda enfeksiyon tespit edildi. Ama bir türlü teşhis koyamadılar. Taburcu ettikler. Kötüleşince Güven Hastanesi'ne getirdik. Burada yemek borusunun kalp hizasında delik olduğu fark edildi. Enfeksiyon delik olan yerden kalp zarına yol yapmış. Yanlış tedavi sebebiyle bağışıklık sistemi çökmüş. Bir ay dayanabildi. İlk gittiği Acıbadem Hastanesi'nde balık yedikten sonra fenalaştığını söylemişti. Yaşadığımız bu acıyı hazmedemiyoruz...