600'den fazla şubesi olan pizza zincirinden skandal görüntüler | Yaşam haberleri

Türkiye'de fabrikada çalışanların salça ve süt banyosu videoları tepki çekti. Ancak gıda sektöründeki skandalların sonu gelmedi. Olayın adresi bu kez 600'den fazla şubesi bulunan pizza zinciriydi! Bir şube çalışanı üzerinde müşterilerin yemek yediği pizza tahtalarını yere dizdi. Ayağındaki terlikle üzerine basarak hepsini temizledi! Bir butik pizza işletmecisi, böyle bir yöntemin olmadığını, pizza tahtalarının yalnızca buharlı makinelerde yıkandığını söyledi. Skandal görüntülerin ardından firmaya çevrildi. Ancak hala bir açıklama gelmemesi tepki çekti.
Bir daha kapısından geçmem.
Böyle bir iş ahlakı olabilir mi?
Hala bir açıklama bile gelmemiş!
Yüzlerce şubesi olan bir restorana yakıştı mı!
Bir de açıp fiyatlarına bakın!
Rezalet!
TEHLİKE 'GENÇ'Tİ
COVİD-19 kabusu bitmek bilmedi. Rize Güneysu'daki Genç ailesi, virüs nedeniyle 9 ferdini kaybetti. Ailenin diğer üyeleri genlerinin taranmasını istedi. Bunun üzerine kronik rahatsızlıkları olan ve bazı semptomlar görülen 13 'riskli birey' belirlendi. Hepsinin DNA'ları incelendi. Ailede hastalığı tetikleyici bir gen tespit edilmedi. 3 kardeşini, 2 baldızını, 2 yeğenini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç, "Tedirgindik. Sonuç temiz çıktığı için mutlu olduk" dedi.