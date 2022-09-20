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    600'den fazla şubesi olan pizza zincirinden skandal görüntüler | Yaşam haberleri

    600'den fazla şubesi bulunan pizza zincirinde, bir şube çalışanı üzerinde müşterilerin yemek yediği pizza tahtalarını yere dizdi. Ayağındaki terlikle üzerine basarak hepsini temizledi! İşte sizler için derlediğimiz 20 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Pis’za

    Türkiye'de fabrikada çalışanların salça ve süt banyosu videoları tepki çekti. Ancak gıda sektöründeki skandalların sonu gelmedi. Olayın adresi bu kez 600'den fazla şubesi bulunan pizza zinciriydi! Bir şube çalışanı üzerinde müşterilerin yemek yediği pizza tahtalarını yere dizdi. Ayağındaki terlikle üzerine basarak hepsini temizledi! Bir butik pizza işletmecisi, böyle bir yöntemin olmadığını, pizza tahtalarının yalnızca buharlı makinelerde yıkandığını söyledi. Skandal görüntülerin ardından firmaya çevrildi. Ancak hala bir açıklama gelmemesi tepki çekti.



    Bir daha kapısından geçmem.
    Böyle bir iş ahlakı olabilir mi?
    Hala bir açıklama bile gelmemiş!
    Yüzlerce şubesi olan bir restorana yakıştı mı!
    Bir de açıp fiyatlarına bakın!
    Rezalet!



    TEHLİKE 'GENÇ'Tİ
    COVİD-19 kabusu bitmek bilmedi. Rize Güneysu'daki Genç ailesi, virüs nedeniyle 9 ferdini kaybetti. Ailenin diğer üyeleri genlerinin taranmasını istedi. Bunun üzerine kronik rahatsızlıkları olan ve bazı semptomlar görülen 13 'riskli birey' belirlendi. Hepsinin DNA'ları incelendi. Ailede hastalığı tetikleyici bir gen tespit edilmedi. 3 kardeşini, 2 baldızını, 2 yeğenini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç, "Tedirgindik. Sonuç temiz çıktığı için mutlu olduk" dedi.



        EN 'BABA' ACI
        Trabzon CHP eski Milletvekili Haluk Pekşen (61), 16 Eylül günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kızı Ezgi Pekşen, babasının vefatıyla ilgili isyan etti: Babam ne zatürre ne Covid ne de aşı sebebiyle hayatını yitirdi. Yemek yerken rahatsızlanınca hastaneye gittik. Ağrı kesici verip bizi eve gönderdiler. Ağrıları geçmeyince yine gittik. Vücudunda enfeksiyon tespit edildi. Ama bir türlü teşhis koyamadılar. Taburcu ettikler. Kötüleşince Güven Hastanesi'ne getirdik. Burada yemek borusunun kalp hizasında delik olduğu fark edildi. Enfeksiyon delik olan yerden kalp zarına yol yapmış. Yanlış tedavi sebebiyle bağışıklık sistemi çökmüş. Bir ay dayanabildi. İlk gittiği Acıbadem Hastanesi'nde balık yedikten sonra fenalaştığını söylemişti. Yaşadığımız bu acıyı hazmedemiyoruz...



        UCUZ ATLATTI
        İstanbul Sarıyer'de ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete, ters yönden gelen Recep K.'nın yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırılırken, arkasında oturan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı ile kızının müşahede altına alındığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı testte sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi. K., emniyete götürüldü.



        139 MİLYON DEVRETTİ
        6+joker bilen çıkmayınca 139 milyon devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen 2 kişi, 263'er bin lira kazandı. 4 bilenler bin 684'er lira, 3 bilenler 125'er lira, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



            BİR TALİHLİYE 238 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 238 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 116'şar lira, 8 bilenler 228'er lira, 7 bilenler 49'ar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.



            AİLE BAŞARISI
            Devlet koruması altındayken 3 yaşında koruyucu ailesine kavuşan, Gazi Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü'nü kazanan Bülent Coşkun, iyi bir ekonomist olabilme hedefiyle üniversiteye başlamanın heyecanını yaşıyor. "Koruyucu" olarak nitelendirilen anne ve babasının her anlamda kendisine aile olduğunu anlatan Coşkun, "Onlar ki düştüğümde elimden tutan ama tek başına ayakta nasıl kalacağımı öğreten, önümde olup yol gösteren, yanımda olup dert dinleyen, arkamda olup güç verenlerim oldu. Hayalin değil gerçeğin peşinden gidebilmeyi öğreniyoruz" dedi.



            İLK GÜNEŞ SAATI
            Kütahya'nın Çavdarhisar'da "2. Efes" olarak nitelendirilen "Aizanoi Antik Kenti"nden geçen Koca Çay'daki (Penkalas) kazıda mermer güneş saati tespit edilerek, gün ışığına çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun: "Bu sezon yaptığımız kazılarda bizi en çok heyecanlandıran olay" dedi.



                'REHA'TSIZ OLDU!
                Reha Muhtar, "Kızımı dövdü" diyen eski eşine sert çıktı. Hakimin "Suçsuz" kararını yayınladı. Ancak Deniz Uğur bu kez kızının "Babam beni ajan sanıyor" mesajını paylaştı. Savaş kızıştı.

                AYŞE NİNE ŞİFASI
                Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen 79 yaşındaki Ayşe Osmançelebioğlu, ailesi tarafından bağışlanan organları ile 3 hastaya şifa oldu. Organlar nakil yapılmak üzere Samsun ve Diyarbakır'a gönderildi. Özgür ÖZDEMİR

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                Haberler Yaşam 600'den fazla şubesi olan pizza zincirinden skandal görüntüler | Yaşam haberleri
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