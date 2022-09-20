Estetik için masaya yatan Karolin P., hayatının şokunu yaşadı

Korkunç olay geçtiğimiz yıl ekim ayında yaşandı. İngiliz Karolin P., estetik ameliyat için soluğu İstanbul'da aldı. Şişli'deki özel bir hastaneyle anlaştı. 6 Ekim'de yapılan operasyonun ardından özel odaya alındı. Ancak anestezinin etkisindeyken hemşire Fatih B.'nin cinsel tacizine uğradı! Yarı baygın halde olan genç kadın, gözlerini hafif araladığında ise hemşire odadan hızla uzaklaştı!
MESAJ DAVA DOSYASINDA
Eertesi gün yaşadığı dehşeti hastane görevlilerine anlattı. Ancak sapık hemşirenin ihbardan saatler önce hastanedeki işinden istifa ettiği ortaya çıktı! Hemen kamera kayıtları incelemeye alındı! Görüntülerde, Fatih B. ile başka bir hemşirenin defalarca Karolin P.'nin odasına girdiği anlaşıldı! Hastane yönetimi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yaptı. Fatih B.'nin, mağdur kadının cep telefonuna gönderdiği mesaj da, dava dosyasında yer aldı.
Hemşire Fatih B., tacizin ardından hastaneden istifa etti...