Estetik için masaya yatan Karolin P., hayatının şokunu yaşadı

Korkunç olay geçtiğimiz yıl ekim ayında yaşandı. İngiliz Karolin P., estetik ameliyat için soluğu İstanbul'da aldı. Şişli'deki özel bir hastaneyle anlaştı. 6 Ekim'de yapılan operasyonun ardından özel odaya alındı. Ancak anestezinin etkisindeyken hemşire Fatih B.'nin cinsel tacizine uğradı! Yarı baygın halde olan genç kadın, gözlerini hafif araladığında ise hemşire odadan hızla uzaklaştı!