Kamyonet servis minibüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Arkadan gelen A.G. yönetimindeki 09 AH 992 plakalı otomobil de kamyonete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Ekiplerin yaptığı kontrolde, kamyonetin sürücüsü Ahmet Yörük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Nazilli ve Aydın devlet hastaneleri ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.