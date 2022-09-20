Kamyonet servis minibüsüne çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Aydın'da servis minibüsü arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü öldü. Minibüs bulunan 6 kişi de yaralandı.
SERVİS MİNİBİSÜNE ARKADAN ÇARPTI
Saat 07.00 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu Kavaklı Mevkisi kavşağında; Aydın yönünden Nazilli yönüne giden Ahmet Yörük idaresindeki 09 U 2988 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta duran A.Ö. yönetimindeki 09 P 4609 plakalı işçi taşıyan servis minibüsüne arkadan çarptı.
Arkadan gelen A.G. yönetimindeki 09 AH 992 plakalı otomobil de kamyonete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Ekiplerin yaptığı kontrolde, kamyonetin sürücüsü Ahmet Yörük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Nazilli ve Aydın devlet hastaneleri ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.