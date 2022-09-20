Kızı Sevgi Tekin'i öldüren katil Gökhan Ağtaş müebbet hapse mahkum oldu! Annesi mezara gidip mutlu haberi verdi

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Ağtaş, karar duruşmasında "kasten öldürme" suçundan hiçbir indirim uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağtaş ayrıca "cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "haberleşmenin engellenmesi", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından da 8 yıl 7 ay hapse mahkûm edildi. Ağtaş'ın avukatları verilen kararı istinaf etti. Bunun üzerine Sevgi Tekin'in aile avukatı İbrahim Cihat Tanrıkulu da Ağtaş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini belirterek kararı istinafa gönderdi. Tanrıkulu, "O gece herkesi bir odada toplaması, telefonlarını ellerinden alması, olay tarihinden önceki tehdit mesajları da dikkate alınırsa bu olayı tasarlayarak gerçekleştirdiği kanaatindeyiz" diye konuştu.