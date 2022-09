Çocuklarının gözü önünde eşini boğazını keserek öldürdü

SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORDU

Mezarlıkta açıklama yapan Pakistan Öner'in kız kardeşi Gülistan Akiba şunları söyledi:

Adalet yerini bulsun, başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz bu. Ablam çekti başkaları çekmesin. Aşırı derecede ablama eziyet etti. Elinden geldiği her kötülüğü yapmaya çalıştı. Her defasında onu tehdit etti. Her defasında onu dövdü. Ablam bazen yaşadıklarının yarısını bile bize anlatamıyordu. Sürekli şiddet görüyordu.