Çocuklarının gözü önünde eşini boğazını keserek öldürdü

Mardin'de 5 kez 'eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma cezası verilen Emin Öner, eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü. Çiftin akrabalarının araya girmesiyle barıştırıldığı öğrenildi.
BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ
16 Eylül günü Dargeçit ilçesinde Emin Öner, eşi Pakistan Öner ve 2 çocuğunu alarak, kardeşinin kullandığı sepetli motosikletle kırsal Karabayır Mahallesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Emin Öner, yolda, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Pakistan Öner'i defalarca bıçaklayıp, boğazını kesti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Pakistan Öner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Emin Öner, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 KEZ SIĞINMA EVİNE GİTMİŞ
Pakistan Öner'in şikayeti üzerine çeşitli tarihlerde eşi Emin Öner için 5 kez 'eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma' kararı verildiği belirtildi.
Öner'in, eşinden şiddet görmeye devam edince 2 kez kadın sığınma evine yerleştiği, ardından da annesinin evine geldiği belirtildi. Pakistan Öner'in, en son yine aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi ile barıştığı ifade edildi.
TAZİYEDE PROTESTO
Pakistan Öner için, Dargeçit ilçesinde taziye evi kuruldu. Taziye evi önünde bir araya gelen kadınlar, yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti.
AĞITLAR YAKTILAR
Pakistan Öner'in defnedildiği Seyit Hasan Mezarlığı'na gelen kadınlar, ellerinde Öner'in fotoğrafını taşıyarak, "Kadın, Yaşam, Özgürlük", "Kadına vurulan eller kırılsın", "Kadına kalkan eller kırılsın" ve "Katile idam" sloganları atarak, mezarın başında ağıtlar yaktı.
SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORDU
Mezarlıkta açıklama yapan Pakistan Öner'in kız kardeşi Gülistan Akiba şunları söyledi:
Adalet yerini bulsun, başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz bu. Ablam çekti başkaları çekmesin. Aşırı derecede ablama eziyet etti. Elinden geldiği her kötülüğü yapmaya çalıştı. Her defasında onu tehdit etti. Her defasında onu dövdü. Ablam bazen yaşadıklarının yarısını bile bize anlatamıyordu. Sürekli şiddet görüyordu.