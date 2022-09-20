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    • Yaşam
    • 20.09.2022 13:37
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    • 20.09.2022 13:37
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    Çocuklarının gözü önünde eşini boğazını keserek öldürdü

    Mardin'in Dargeçit ilçesinde 32 yaşındaki Pakistan Öner, mahalle yolunda 2 çocuğunun gözü önünde eşi 34 yaşındaki Emin Öner tarafından, defalarca bıçaklanarak ve boğazı eksilerek öldürüldü. Jandarma tarafından gözaltına Emin Öner, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taziye evinde toplanan kadınlar yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti.

    Çocuklarının gözü önünde eşini canice öldürdü

    Mardin'de 5 kez 'eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma cezası verilen Emin Öner, eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü. Çiftin akrabalarının araya girmesiyle barıştırıldığı öğrenildi.

    BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ
    16 Eylül günü Dargeçit ilçesinde Emin Öner, eşi Pakistan Öner ve 2 çocuğunu alarak, kardeşinin kullandığı sepetli motosikletle kırsal Karabayır Mahallesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Emin Öner, yolda, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Pakistan Öner'i defalarca bıçaklayıp, boğazını kesti.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Pakistan Öner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Emin Öner, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    2 KEZ SIĞINMA EVİNE GİTMİŞ
    Pakistan Öner'in şikayeti üzerine çeşitli tarihlerde eşi Emin Öner için 5 kez 'eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma' kararı verildiği belirtildi.

    Öner'in, eşinden şiddet görmeye devam edince 2 kez kadın sığınma evine yerleştiği, ardından da annesinin evine geldiği belirtildi. Pakistan Öner'in, en son yine aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi ile barıştığı ifade edildi.

    TAZİYEDE PROTESTO
    Pakistan Öner için, Dargeçit ilçesinde taziye evi kuruldu. Taziye evi önünde bir araya gelen kadınlar, yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti.

    AĞITLAR YAKTILAR
    Pakistan Öner'in defnedildiği Seyit Hasan Mezarlığı'na gelen kadınlar, ellerinde Öner'in fotoğrafını taşıyarak, "Kadın, Yaşam, Özgürlük", "Kadına vurulan eller kırılsın", "Kadına kalkan eller kırılsın" ve "Katile idam" sloganları atarak, mezarın başında ağıtlar yaktı.

    SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORDU
    Mezarlıkta açıklama yapan Pakistan Öner'in kız kardeşi Gülistan Akiba şunları söyledi:
    Adalet yerini bulsun, başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizim tek isteğimiz bu. Ablam çekti başkaları çekmesin. Aşırı derecede ablama eziyet etti. Elinden geldiği her kötülüğü yapmaya çalıştı. Her defasında onu tehdit etti. Her defasında onu dövdü. Ablam bazen yaşadıklarının yarısını bile bize anlatamıyordu. Sürekli şiddet görüyordu.

        ONU İDAM ETSİNLER
        Kaç defa boşanmaya çalıştı. İkna ederek boşanmayı iptal ediyordu. Sonra ablam da o çocukları için, sırf çocukları için hep onun dediğini yapıyordu, hiç sesini çıkartmadı. Sürekli tehdit ediyordu. 'Dışarı çıkmayacaksın, bunu yapmayacaksın, bunu çekmeyeceksin, pencereyi açmayacaksın'. Kıskançlık vardı, yani hep böyle yapıyordu. Tek isteğimiz adalet. Adalet, onun idamı. Başka hiçbir şey istemiyoruz. İdam olsun, onu idam etsinler. Bir Pakistan öldü, ikinci Pakistan olmasın. Bir Pakistan yeter bize, ikinci Pakistan çıkmasın.

        DAİMİ HAPİS İSTİYORUZ
        Pakistan Öner'in erkek kardeşi Ahmet Demir de şunları dile getirdi:
        Daimi hapis istiyoruz, yani bunun hapisten kesinlikle hiçbir şekilde çıkmaması gerekiyor. Böyle bir caninin insanlar arasında bulunması büyük bir risk teşkil ediyor. Bu tür insanlara örnek olacak, diğer bu tür durumda olan kadınlara el uzatacak, daha caydırıcı cezalar istiyoruz. Bugün bize oldu yarın ya sana ya ona ya onun kardeşine ya onun çocuğuna olacak. 5'ten fazla uzaklaştırma kararı verilmiş ve bu yine de yetmedi, iki defa kadın sığınma evine gitti.

        DELİK DEŞİK EDİLMİŞ
        Köyden kardeşini çağırıyor motosikletle. Üç tekerlekli motosikletle kardeşi geliyor ve bunlar beraber gidiyor. Yolda, tarif edilecek bir durum değil, yani muhtemelen motor kullanırken o esnada zaten bıçaklama olmuş. Otopsi raporunda 44 bıçak darbesi diyorlar. Bundan bahsettiklerinde insan bunu nasıl kaldıracak bilmiyorum. Boğazı kesilmiş, bütün vücudu bildiğin delik deşik edilmiş.

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