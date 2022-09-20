Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Dmitry Stepanov anne babasını önce bayılttı sonra boğdu





ELİNİ YIKADI

Stepanov, çekiçle önce annesinin başına vurup bayılttı, ardından babasının başına ve vücudunun değişik yerlerine defalarca vurdu. Ardından her ikisinin de boğazını telle sıktı. İşlediği cinayetleri ayrıntılı şekilde video kaydına alan Stepanov'un elini yüzünü yıkayıp, sakin bir şekilde odadan ve otelden yaya ayrıldığı belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarından Antalya'ya gittiği belirlenen şüpheli, ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin yakınlarında yaya olarak yakalandı.