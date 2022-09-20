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    Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Dmitry Stepanov anne babasını önce bayılttı sonra boğdu

    Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, önce annesini ardından babasını çekiçle bayıltıp telle boğdu. Cinayetleri videoya kaydeden ve kayıplara karışan katil, polis tarafından yakalandı

    Cinayet filmi!

    Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, önceki gün bilinmeyen nedenle annesi Tatiana Stepanov ve babası Pavel Stepanov'la tartıştı. Dmitry Stepanov, yaşanan tartışmanın ardından anne ve babasının bulunduğu odada yüksek sesli müzik açtı, ardından video kamerayla odayı kaydetmeye başladı.



    ELİNİ YIKADI
    Stepanov, çekiçle önce annesinin başına vurup bayılttı, ardından babasının başına ve vücudunun değişik yerlerine defalarca vurdu. Ardından her ikisinin de boğazını telle sıktı. İşlediği cinayetleri ayrıntılı şekilde video kaydına alan Stepanov'un elini yüzünü yıkayıp, sakin bir şekilde odadan ve otelden yaya ayrıldığı belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarından Antalya'ya gittiği belirlenen şüpheli, ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin yakınlarında yaya olarak yakalandı.



    Katil Stepanov'un kaçış anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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    Haberler Yaşam Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Dmitry Stepanov anne babasını önce bayılttı sonra boğdu
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