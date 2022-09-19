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    • Yaşam
    • 19.09.2022 13:48
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    • 19.09.2022 13:48
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    Sinop’ta kaza! Birbirlerine girdiler

    Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki otomobilden biri yan yattı, kazaya karışan her iki aracın şoförü de yaralanırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Birbirlerine girdiler

    Sinop'ta iki aracın birbirine girdiği trafik kazası meydana geldi.

    Kaza, saat 11.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi Pervane Yokuşu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.'nin kullandığı 57 FF 885 plakalı otomobil, yan yoldan çıkarak kavşağa girmek istediği sırada Sinop istikametine seyir halinde olan K.K.'nin kullandığı 55 E 2178 plakalı otomobille çarpıştı.

    ARAÇLARDAN BİRİ YAN YATTI
    Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçtaki sürücü, Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan iki araç sürücüsü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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