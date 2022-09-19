Boşanma davası açan eşini öldürmek için oğlunun doğum gününe çağırmış

OĞLUYLA TEHDİT EDİYORDU

Murat Karaman'ın kardeşini öldürmeden önce cinayeti planladığını söyleyen Dilek Karaman'ın ağabeyi İsmail Göktaş, şöyle devam etti:

Kardeşim 12 sene önce evlendi. Evliliği boyunca sorunlar yaşandığını bize aktarıyordu ama her şeyi anlatmıyordu. Fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalıyordu. Annesinden kalan bir miras meselesi vardı, bu nedenle sürekli para istiyordu. Oğluyla tehdit ediyordu. Ablamı arayıp 'Dilek'i öldüreceğim sizden biri karşıma çıkarsa onu da öldürürüm' demiş.

EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Olay günü kardeşim doğum günü olan oğlunu almak için şahsın evine gidiyor. Kardeşim can güvenliği olmadığı için tek gitmek istemiyor. Bu yüzden komşusu ile birlikte gidiyor. Kardeşim aşağıda şahsın çocuğu getireceğini düşünürken bir anda kurşunların hedefi oluyor. Kardeşim gelmeden önce zaten tabancasını hazırlamış. Kardeşimi görür görmez hiçbir şey söylemeden direkt 3 el ateş edip öldürmüş. Çok üzgünüz. Ablamızın kanı yerde kalmasın. En ağır cezayı alsın.