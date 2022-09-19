İzmir'de Filiz-Azmi Serin'in oğlu Caner, 35 yıl önce dünyaya geldi. 2 yaşındayken otizm tanısı konulan Caner Serin, müziğe olan yeteneğiyle dikkat çekti. Ailesinin çabasına rağmen kimse ona müzik eğitimi vermek istemedi. Ancak hiçbir 'engel', onun başarıya ulaşmasını engelleyemedi. Evde kendi kendine piyano ve gitar çalmayı öğrenen Caner, albüm yaptı, hatta yurt dışında konserler verdi. Bu sırada, liseyi tamamladı ve üniversiteye yerleşti. Oğlunun her zaman yanında olduğunu belirten anne Serin, "Caner'in üniversitede okumasını hayal ediyorduk. Yetenek sınavından geçti ve hayalimizi gerçekleştirdik" dedi.
HAYAT SINAVI
Erzurum Teknik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi için sınav yaptı. Bir memur, 12 Eylül'de ikinci yedek olan Cansu Karadereli'yi aradı. Kontenjanın boşaldığını ve bölüme yerleştiğini açıkladı. Genç kızın mutluluğu 6 saat sonra yerini hüzne bıraktı. Çünkü görevli, Karadereli'yi tekrar arayarak kaydı sildiren 'Helin' isimli öğrenciyle birinci yedek olan öğrencinin isiminin karıştığını açıkladı! Genç kız "1 yılım çöp oldu" diye ağladı. Üniversitede görevli memur, isimleri karıştırdı! Birinci yedek yerine Cansu'yu aradı.
GÜZEL HAVA'DİŞ'
İzmir Bayraklı'da Diş Hekimi Yeliz Çulhan, kadının gücünü gösterdi. Bir yandan kliniğinde hasta kabul etti. Bir yandan da Denizli'deki ata toprağına giderek tarımla ilgilendi. Bamya hasadına katılan Çulhan, "Bir gün bile olsa köyümdeki tarlalarda geçirmek beni çok mutlu ediyor. Köyüme muhakkak hafta sonu geldiğimde arkadaşlara yarın bamya toplamaya gidiyor muyuz diye soruyorum. Sabah ezanı okunmadan tarladayım. Genelde arkadaşlarımdan önce varmış oluyorum" dedi.