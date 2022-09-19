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    Otizmli olarak dünyaya gelen Caner Serin'in azmi herkesi hayran bıraktı | Yaşam haberleri

    Caner Serin, otizmli dünyaya geldi. En büyük tutkusu ise müzikti. Kendi kendine piyano ve gitar çalmayı öğrendi. Albüm yaptı hatta konser bile verdi! Şimdi de üniversitede müzik bölümüne girdi. Herkese azim ne demek gösterdi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Her notası azim

    İzmir'de Filiz-Azmi Serin'in oğlu Caner, 35 yıl önce dünyaya geldi. 2 yaşındayken otizm tanısı konulan Caner Serin, müziğe olan yeteneğiyle dikkat çekti. Ailesinin çabasına rağmen kimse ona müzik eğitimi vermek istemedi. Ancak hiçbir 'engel', onun başarıya ulaşmasını engelleyemedi. Evde kendi kendine piyano ve gitar çalmayı öğrenen Caner, albüm yaptı, hatta yurt dışında konserler verdi. Bu sırada, liseyi tamamladı ve üniversiteye yerleşti. Oğlunun her zaman yanında olduğunu belirten anne Serin, "Caner'in üniversitede okumasını hayal ediyorduk. Yetenek sınavından geçti ve hayalimizi gerçekleştirdik" dedi.



    HAYAT SINAVI
    Erzurum Teknik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi için sınav yaptı. Bir memur, 12 Eylül'de ikinci yedek olan Cansu Karadereli'yi aradı. Kontenjanın boşaldığını ve bölüme yerleştiğini açıkladı. Genç kızın mutluluğu 6 saat sonra yerini hüzne bıraktı. Çünkü görevli, Karadereli'yi tekrar arayarak kaydı sildiren 'Helin' isimli öğrenciyle birinci yedek olan öğrencinin isiminin karıştığını açıkladı! Genç kız "1 yılım çöp oldu" diye ağladı. Üniversitede görevli memur, isimleri karıştırdı! Birinci yedek yerine Cansu'yu aradı.



    GÜZEL HAVA'DİŞ'
    İzmir Bayraklı'da Diş Hekimi Yeliz Çulhan, kadının gücünü gösterdi. Bir yandan kliniğinde hasta kabul etti. Bir yandan da Denizli'deki ata toprağına giderek tarımla ilgilendi. Bamya hasadına katılan Çulhan, "Bir gün bile olsa köyümdeki tarlalarda geçirmek beni çok mutlu ediyor. Köyüme muhakkak hafta sonu geldiğimde arkadaşlara yarın bamya toplamaya gidiyor muyuz diye soruyorum. Sabah ezanı okunmadan tarladayım. Genelde arkadaşlarımdan önce varmış oluyorum" dedi.



        GÜZEL SAVUNMA
        Ukrayna'da 2012'de Güzellik Kraliçesi seçilen Evgenia Prokopenko (35), tıbbi yardım görevlisi olarak Ukrayna ordusuna yazıldı. Ülkesini canı pahasına savunduğunu anlattı: Rusça'yı çok iyi konuşurum ama Putin'in dilini bilmiyorum. Onun için bir kurşunum var. Ön cephedeyim. Kırmızı bölgelerden yaralıları tahliye ediyorum. İlk yardım sağlıyoruz. Altı ay önce biri bana bunları söyleseydi inanmazdım. Şimdi hendek siperlerde ve bodrumlarda uyuyorum. Ateş altındayken insan kurtarıyorum. Hayatım dramatik bir şekilde değişti. Yanımızda cephe arkadaşlarımız ölüyor. Bunu görüp dişinizi sıkarak diğer yaralıları yaşatmaya çalışıyorsunuz...



        'BOŞ FİŞ' DEHŞETİ
        Önceki gece saat 23.00 sıralarında Yüzyıl Mahallesi'nde 34 THT 70 plakalı taksiye binen yolcu, taksici Recep Acar'dan 'boş taksi fişi' istedi. Bu isteği reddeden Acar, falçatalı saldırıya uğradı. Boğazına ve başına aldığı darbelerle ağır yaralanan taksici, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınırken, kimliği belirsiz kişi kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin soruşturması sürerken, saldırı haberini alan taksiciler hastaneye akın etti. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman kabinli taksi istediklerini söyledi. Duman, "Kimi taşıdığımızı bilmeden bir mesleği yapıyoruz. Bizim kabinli araca ihtiyacımız var" dedi. Yunus Emre KAVAK



        İM'PARA'TOR!
        İstanbul Eminönü ilginç bir olaya sahne oldu. Cuma öğle saatlerinde 40'lı yaşlarda bir kişi, meydana gelerek poşette bulunan paraları havaya saçmaya başladı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete doldurdu. Paralar toplandıktan sonra aynı kişi, güvenlik görevlisinin elindeki para poşetini aldı. Elindeki poşetle bir süre yürüdükten sonra paraları yine havaya saçmaya başladı. Bu ilginç anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.



            ÇOK 'ÖFGELİ'
            Konya'da sevgilisi tarafından darp edilen bir kadını kurtarmaya çalışan Kadir Şeker gibi İstanbul'da şiddete karşı çıkan Erdal Öfgeli adlı vatandaş, özgürlüğünden değil ama sağlığından oldu. Geçtiğimiz 9 Eylül'de Üsküdar'da Ufuk Bayhan (22) ve kız arkadaşı Sema Coşgun'u (18) tartışırken gördü. Bayhan'a tepki gösterdi ancak kadına şiddet, şiddete karşı gelen adama yöneldi. Bayhan silahını ateşledi ve kurşunlar Öfgeli'yi bacaklarından yaraladı. Mahkeme Ufuk Bayhan'ı serbest bıraktı. Talihsiz adam ise isyan etti: Ben hastaneden çıkmadan o adliyeden çıktı. Arzu KAYA



            'ÇİÇEK' SOLMASIN
            Doğanşehir ilçesinde yaşayan Ahmet ve Berrin Çiçek çiftinin 10 aylık bebekleri Aslı Çiçek'e, henüz 2.5 aylıkken SMA Tip1 hastalığı teşhisi konuldu. Aile bunun üzerine valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Bugüne kadar ise tedavi parasının sadece yüzde 54'ü toplanabildi. Çiçek ailesinin en büyük sorunlarından biri ise kara kış. Yoğun geçen kış ayında sık sık elektrik kesintileri olması ve yolların kapanması ailenin hastaneye erişimini engelliyor. Bu nedenle ailenin tek isteği kalan paranın bir an önce toplanması ve kar yağmadan önce çocuklarının sağlığına kavuşması. Baba Ahmet Çiçek, "SMA öyle bir hastalık ki yarın kızımın vücudundaki hangi kasını kaybedeceğini bilemiyoruz. Biz evlat acısı, Öznur'um kardeş acısı yaşamasın. Kızım gülme kaslarını da kaybetmeden onu ilacına birlikte kavuşturarak Aslı'ma gülüşlerini hediye eder misiniz? Büyük kızıma söz verdim, kardeşi ile koşup oynayacak" dedi. Tolga YANIK



            SERENA 'DURDU'!
            Kadın tenisin efsanesi Serena Williams, geçtiğimiz hafta Amerika Açık Tenis Turnuvası ile kariyerine nokta koydu. 41 yaşında 23 Grand Slam şampiyonluğuyla kortlara veda eden Williams, Mersin'deki Durdu nineye ilham oldu. 72 yaşındaki, 5 çocuk 8 torun sahibi Durdu Lale de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tenis kursuna katılarak, sağlıklı yaşam yolunda adım atanlardan oldu. Çocukluktan beri spor yapmayı çok sevdiğini söyleyen Durdu Lale kursa katılmaya, torununu etüt merkezine götürürken karar verdiğini belirterek, "Buradan geçerken tenis kortunu gördüm, ilgimi çekti. Geldim 'Ben de oynayayım, torunum da oynasın' dedim. Kabul ettiler. Çok seviyorum tenisi. Allah bana sağlık verirse, ölünceye kadar da oynayacağım. Çok zevkliymiş" dedi.



                121 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 121 milyon 591 bin 315 lira devretti. 5 bilenler 32 bin 252 lira, 4 bilenler 820 lira, 3 bilenler 41 lira, 2 bilenler ise 4 lira ikramiye alacak.



                598 BİN TL DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca 598 bin 144 lira devretti. 5 bilenler 4 bin 30 lira, 4+1 bilenler 437 lira, 4 bilenler 44 lira, 3+1 bilenler 25 lira, 3 bilenler 7 lira, 2+1 bilenler 10 lira, 1+1 bilenler 5 lira, 0+1 bilenler ise 5 lira alacak.



                İŞTE KARDEŞ'İLİK'
                gülbahar Bayral, 3 yıl önce lösemiye yakalandı. İyileşmesi kök hücre nakline bağlıydı. 9 kardeşi tarandı. Ve Emine'nin dokusu uyum sağladı. Hastalığı atlattı. Savaşını anlatmak için YouTube kanalı açtı: Hayat gerçekten güzel. Geleceğe dair hayal kurmaktan hiç vazgeçmesinler. Kanser değil biz güçlüyüz. Gülbahar (sağda), kardeşi Emine'nin iliği ve Doç. Dr. Şebnem İzmir Güner'in (ortada) tedavisiyle hayata 'Merhaba' dedi.

                BARIŞMAYAN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
                Kırşehir'de eşi Hatice Tanış'ın (20) yanına giden Mustafa Tanış (30), barışmak istedi. Ancak eşi kabul etmedi. Çıkan tartışmanın ardından Tanış silahla eşinin göğsüne ateş ederek kaçtı. Hastaneye kaldırılan Hatice Tanış, kurtarılamadı. Olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta polis tarafından kıskaca alınan Mustafa Tanış, intihara kalkıştı. Tanış da aynı hastaneye kaldırıldı. Zahide VURAL

                ÇAT KAPI ÖLÜM
                Antalya'da evli Alaattin Ergüç, sevgilisi Y.A.'nın evine gitti. Kapı açılmayınca çatıdan girmek istedi. Düşüp can verdi.

                ÇİÇEK ALARMI
                Aydın Ölmez çiçeğinden 11 tane kaldı. Vatandaş çağrı yaptı: Korunsun.

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                Haberler Yaşam Otizmli olarak dünyaya gelen Caner Serin'in azmi herkesi hayran bıraktı | Yaşam haberleri
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