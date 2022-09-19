



'ÇİÇEK' SOLMASIN

Doğanşehir ilçesinde yaşayan Ahmet ve Berrin Çiçek çiftinin 10 aylık bebekleri Aslı Çiçek'e, henüz 2.5 aylıkken SMA Tip1 hastalığı teşhisi konuldu. Aile bunun üzerine valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Bugüne kadar ise tedavi parasının sadece yüzde 54'ü toplanabildi. Çiçek ailesinin en büyük sorunlarından biri ise kara kış. Yoğun geçen kış ayında sık sık elektrik kesintileri olması ve yolların kapanması ailenin hastaneye erişimini engelliyor. Bu nedenle ailenin tek isteği kalan paranın bir an önce toplanması ve kar yağmadan önce çocuklarının sağlığına kavuşması. Baba Ahmet Çiçek, "SMA öyle bir hastalık ki yarın kızımın vücudundaki hangi kasını kaybedeceğini bilemiyoruz. Biz evlat acısı, Öznur'um kardeş acısı yaşamasın. Kızım gülme kaslarını da kaybetmeden onu ilacına birlikte kavuşturarak Aslı'ma gülüşlerini hediye eder misiniz? Büyük kızıma söz verdim, kardeşi ile koşup oynayacak" dedi. Tolga YANIK