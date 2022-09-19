Ev kirasına yüzde 50 zam yapmak isteyen Turan Bulut, kelebek hastası oğlu olan kiracısına zulmetti

Bahçelievler'de kelebek hastası oğlu Muhammet Altunbaş ile birlikte yaşayan Remziye Altunbaş'ın ev sahibi Turan Bulut, kiraya zam yapmak istedi. Remziye Altunbaş, 2 bin 400 lira olan ev kirasının yüzde 25 zamla 3 bin lira olacağını söyleyerek kirayı bu şekilde yatırdı. İddiaya göre ev sahibi Turan Bulut, bu miktarı beğenmedi ve kirayı 3 bin 700 lira olarak istedi. Remziye Altunbaş, bunu ödeyemeyeceğini söyledi. Bulut, önce kapıya dayandı ardından da Altunbaş'ın elektrik ve su sayacını söktü. Turan Bulut, elektrikleri kesilince sayaçlara bakmaya gelen anne ve kızına saldırdı. 2 kadını darp eden Bulut'u bina sakinleri uzaklaştırdı. Kelebek hastası oğlunu sürekli serin yerde tutması gereken anne Altunbaş, çareyi oğlu Muhammet'i gece terasa çıkararak orada uyutmakta buldu. Terasa minder serip oğluyla birlikte geceyi burada geçiren anne Altunbaş, Muhammet uyuyana kadar başında bekledi.







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