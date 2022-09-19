Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Doktorlar ümidini kesti ailesi asla! 300'den fazla ameliyat geçiren Kayra Karakaş 11 yıl sonra yemek yiyebildi

    Kayra Karakaş, 3 yaşındayken temizlik malzemesi içti. Yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı delindi. Doktorlar bile ümidi kesti! Ancak ailesi pes etmedi. Tedavisi ABD’de süren küçük çocuk, 300’den fazla ameliyat geçirdi. 11 yıl sonra yemek yiyebildi. Annesinin sözleri yüreklere işledi: Umut her zaman var. Lütfen pes etmeyin!

    ’Kayra’nlık uyandıran mücadele

    TIP dünyasını bile şaşkınlığa uğratan haberin adresi Bursa'ydı. Karakaş Ailesi'nin ilk çocuğu Kayra, 2011'de daha 3 yaşındayken temizlik maddesini su sandı. İçtiği kimyasal nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağının zarar gördüğü anlaşıldı. Doktorlar, 'Yaşamaz' dese de Ayşen- Halit Karakaş, evlatlarını kurtarmak için kolları sıvadı. Türkiye'de tedavi edilemeyince, çare ABD'de arandı. Cincinnati Çocuk Hastanesi ve Boston Çocuk Hastanesi'nde Kayra'nın tedavisine başladı. 2019'da ayağından alınan parçayla yapılan gırtlağı, yeni yapılan yemek borusuna bağlandı. 8 yıl sonra ilk kez biberonla su içerek ailesine büyük mutluluk yaşattı.



    UMUDUMU KAYBETMEDİM
    2020'ye kadar Türkiye ile ABD'de 300'den fazla kez ameliyat geçiren Kayra, artık yemek yemeye ve su içmeye başladı. Anne Ayşen Karakaş, mücadelesini şu sözlerle anlattı: O kadar çaresiz bir durum ki. Bütün doktorlar 'Oğlunuz ölecek' dedi. Buna rağmen hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Oğlum şu an 14 yaşında. Daha önce hiç okula gitmedi. 2 yıldır gidiyor. Yemek yiyor, yaşıtlarıyla beraber bütün aktivitelere katılıyor. Bu çok güzel bir şey. Çocukları hasta olan ailelere sesleniyorum, lütfen vazgeçmeyin. Umut her zaman vardır. Mutlaka bir yolu vardır. Lütfen pes etmeyin...



    3 yaşında temizlik maddesi içen Kayra Karakaş, 11 yıl sonra iyileşti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa’da eğitim avantajlarla başladı
    Haberler Yaşam Doktorlar ümidini kesti ailesi asla! 300'den fazla ameliyat geçiren Kayra Karakaş 11 yıl sonra yemek yiyebildi
        SON DAKİKA