Doktorlar ümidini kesti ailesi asla! 300'den fazla ameliyat geçiren Kayra Karakaş 11 yıl sonra yemek yiyebildi





UMUDUMU KAYBETMEDİM

2020'ye kadar Türkiye ile ABD'de 300'den fazla kez ameliyat geçiren Kayra, artık yemek yemeye ve su içmeye başladı. Anne Ayşen Karakaş, mücadelesini şu sözlerle anlattı: O kadar çaresiz bir durum ki. Bütün doktorlar 'Oğlunuz ölecek' dedi. Buna rağmen hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Oğlum şu an 14 yaşında. Daha önce hiç okula gitmedi. 2 yıldır gidiyor. Yemek yiyor, yaşıtlarıyla beraber bütün aktivitelere katılıyor. Bu çok güzel bir şey. Çocukları hasta olan ailelere sesleniyorum, lütfen vazgeçmeyin. Umut her zaman vardır. Mutlaka bir yolu vardır. Lütfen pes etmeyin...