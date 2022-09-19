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    • Yaşam
    • 19.09.2022 22:44
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    • 19.09.2022 22:44
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    Trabzon'da kadın polis memuru evinden başından vurulmuş halde ölü bulundu

    Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde polis memuru İlknur Erim Bahadır (45) evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Beylik tabancası yanında bulunan Bahadır’ın ölümü araştırılıyor.

    DHA
    Kadın polis memuru başından vurulmuş halde bulundu

    İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis lojmanlarından akşam saatlerinde silah sesi geldiğini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu.

    BEYLİK TABANCASI VE BİR BOŞ KOVAN BULUNDU
    Sağlık ekipleri Bahadır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadın polisin yanında beylik tabancası ve 1 boş kovan bulundu. Bahadır'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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