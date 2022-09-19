Antalya'da 5 yıldızlı otelde korkunç cinayet! Rus turist anne ve babasını çekiçle öldürdü: Cinayet anını çekti sonrasında itiraf videosu yayınladı

CİNAYET SONRASI İTİRAF VİDEOSU ÇEKMİŞ

Antalya'da, 5 yıldızlı otelde tartışma sonrası çekiçle saldırdığı babası Pavel Stepanov ve annesi Tatiana Stepanov'u öldürüp, kaçan ve bugün yakalanan Dmitry Stepanov'un, olaydan sonra bir itiraf videosu çektiği ortaya çıktı. Dmitry Stepanov'un cinayeti gerçekleştirdiği günün akşamında bir sosyal paylaşım sitesinde 'cinayet itirafı' diye video yayınladığı belirlendi. Dmitry Stepanov'un videoda, "Benim adım Dima. Ben bugün babamı öldürdüm. Çünkü çocukluktan beri bana tecavüz etti. Beni çocukken öyle dövdü ki benim boynum ve belim hasar aldı ve bu olaya amcam şahit, ismi Ş.N. Gece gelip esrar içip beni döverken 2005'te kulak zarlarım yırtıldı, doktor da buna şahit. Babaannem diyordu ki 'Bende değişik bir güç varmış' ve bundan dolayı babam beni hep akıl hastanesine yatırırdı. Ben şu anda Türkiye'deyim. Ben en başta biliyordum bunu yapmaya karar verdim ve bunu yapmak zorundaydım. Çünkü Rusya'da babam beni tekrar akıl hastanesine yatıracaktı. Ama ben orayı istemiyorum. Ben korkuyorum. Bana yardım edin. Çünkü ben şu anda çaresiz kaldım. Ben bu canavarı öldürdüğüm için doğrusunu yaptım. Çünkü benim abim uyuşturucu kullanmaktan öldü. Babam ona da aynısını yaptı. Çocuklar yetişirken ebeveynlerini değerlendiriyorlar. Hiçbir zaman ben kimseyi üzmedim" dediği tespit edildi.

CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

Öte yandan Antalya'da yakalandıktan sonra Manavgat'a getirilen Dmitry Stepanov'un otele götürüldüğü ve burada cinayeti nasıl işlediğini anlattığı öğrenildi.