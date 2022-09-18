Kayseri'de gece yarısı feci kaza! 2 kişi hurdaya dönen otomobilde can verdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yer alan Kocasinan Bulvarı üzerinde D.İ.'nin sürücüsü olduğu 38 AEK 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çıktı.
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Otomobil, burada aydınlatma direğine çarparak durabilirken çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücü D.İ. ile Saniye N. ise sıkıştıkları yerde can verdi.
Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alarak kaza yerinde inceleme yaptı.