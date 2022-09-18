24 haftalıkken 320 gram olarak dünyaya gelmişti! Efe Bebek'ten sevindiren haber...

Günün en güzel haberi İzmir'den geldi. Balıkesir'de yaşayan Emine-Enes Çakır çifti, kısa süre önce bebeklerinin olacağını öğrendi. Ancak Emine Çakır, mayıs ayında tam da hamileliğinin 24. haftasında sancılanınca hastaneye gitti. Durumu riskli görülünce İzmir'e sevk edildi. Burada acil doğuma alındı, oğlu Efe 320 gram dünyaya geldi.
O andan itibaren tedavisine yoğun bakımda devam edildi. 5 ay boyunca kuvözde kalan parmak bebek, sonunda 2 kilo 500 grama yükseldi. Dün de taburcu edildi.
Anne Emine Çakır, "Allah'a şükür şuan durumu çok iyi. Eşimle sürekli ağladık, birbirimize destek olduk. İnşallah sağlığı hep yerinde olur" dedi. Baba Çakır ise "Bugün ilk defa kucağımıza aldık. Çok küçüktü. İlk defa anne baba olduk, o yüzden daha da heyecanlıyız" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
DÖRT DÖRTLÜK HAREKET
Kocaelİ Darıca'da 4 arkadaş, oyun oynamak için parka gitti. Yerde duran poşeti fark etti. İçinde 160 TL para olduğunu gören çocuklar, sahibini bulmak için harekete geçti. Durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler, paraları teslim aldıktan sonra 4 arkadaşa teşekkür etti. 9 yaşındaki Ali Yavuz, doğru olanı yaptıklarını söyledi.