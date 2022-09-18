24 haftalıkken 320 gram olarak dünyaya gelmişti! Efe Bebek'ten sevindiren haber...





ÖZGÜRLÜK HAYALİ!

Özellikle mide küçültme ameliyatlarıyla tanınan Genel Cerrah Op. Dr. Özgür D., boşanma davası açtığı 15 yıllık eşi, iş güvenliği uzmanı Özge D.'nin kendisine karşı şiddet, tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Obezite ve Laparoskopi cerrahı olan Özgür D., "Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle avukatı Bahar Uluhan aracılığıyla boşanmak için mahkemeye dilekçe verdi. Özgür D., 14 yaşındaki oğulları E.D.' nin velayetinin kendisine verilmesini istedi ve 250 bin lira da manevi tazminat talep etti. Avukat Bahar Uluhan ayrıca dilekçede, doktorun ofisine gizlice hacker ile gelen Özge D.'nin tüm iş bilgisayar ve telefonlarında şifreleri kırdırdığını, eşinin telefonuna program yükleyerek tüm konuşmalarını dinlediğine yer verdi. Op. Dr. Özgür D. peşine dedektif takan ve telefonla tehdit ve taciz edip, hakaret eden eşine karşı koruma kararı aldırdı. Avukatı tarafından 12. Aile Mahkemesi'ne verilen talepler doğrultusunda mahkeme Özge D.'nin doktor eşi Özgür D.' ye karşı "Bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına iletişim araçlarıyla veya sair suretle 2 ay rahawtsız etmemesine" karar verildi. Çiftin boşanma davası önümüzdeki günlerde görülecek. (Ceyhan TORLAK)