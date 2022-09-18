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    24 haftalıkken 320 gram olarak dünyaya gelmişti! Efe Bebek'ten sevindiren haber...

    Efe Bebek, 24 haftalıkken hayata ‘merhaba’ dedi. Tartıda 320 gram geldı! 5 aylık tedavıyle 2 kilo 500 grama yükseldı. Taburcu edildi. İşte sizler için derlediğimiz 18 Eylül TAKVİM Gazetesi Yaşam haberleri...

    Parmak bebek

    Günün en güzel haberi İzmir'den geldi. Balıkesir'de yaşayan Emine-Enes Çakır çifti, kısa süre önce bebeklerinin olacağını öğrendi. Ancak Emine Çakır, mayıs ayında tam da hamileliğinin 24. haftasında sancılanınca hastaneye gitti. Durumu riskli görülünce İzmir'e sevk edildi. Burada acil doğuma alındı, oğlu Efe 320 gram dünyaya geldi.



    O andan itibaren tedavisine yoğun bakımda devam edildi. 5 ay boyunca kuvözde kalan parmak bebek, sonunda 2 kilo 500 grama yükseldi. Dün de taburcu edildi.



    Anne Emine Çakır, "Allah'a şükür şuan durumu çok iyi. Eşimle sürekli ağladık, birbirimize destek olduk. İnşallah sağlığı hep yerinde olur" dedi. Baba Çakır ise "Bugün ilk defa kucağımıza aldık. Çok küçüktü. İlk defa anne baba olduk, o yüzden daha da heyecanlıyız" diyerek mutluluğunu dile getirdi.



    DÖRT DÖRTLÜK HAREKET
    Kocaelİ Darıca'da 4 arkadaş, oyun oynamak için parka gitti. Yerde duran poşeti fark etti. İçinde 160 TL para olduğunu gören çocuklar, sahibini bulmak için harekete geçti. Durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler, paraları teslim aldıktan sonra 4 arkadaşa teşekkür etti. 9 yaşındaki Ali Yavuz, doğru olanı yaptıklarını söyledi.



        ÖLÜ YATIRIM
        Yükselen fiyatlardan mezar taşları da nasibini aldı! Mermere yüzde 100 zam yapıldı! Bir mezar takım fiyatı 80 bin liraya çıktı! Vatandaş, duruma ilginç çareler aradı! Seneler öncesinden mezarını yaptırdı! Mermer ustası Şükrü Geçer, "Mezarın müşteriye teslim fiyatı en düşük 7 bin TL. En yüksek fiyat ise 80 bin TL'ye kadar çıkıyor. En son zam yüzde 30 geldi. Talepler doğrultusunda doğum tarihi gibi yazılması gerekenleri yazıyoruz, vefat durumunda ise ölüm tarihini ekliyoruz" ifadesini kullandı.



        ÖZGÜRLÜK HAYALİ!
        Özellikle mide küçültme ameliyatlarıyla tanınan Genel Cerrah Op. Dr. Özgür D., boşanma davası açtığı 15 yıllık eşi, iş güvenliği uzmanı Özge D.'nin kendisine karşı şiddet, tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Obezite ve Laparoskopi cerrahı olan Özgür D., "Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle avukatı Bahar Uluhan aracılığıyla boşanmak için mahkemeye dilekçe verdi. Özgür D., 14 yaşındaki oğulları E.D.' nin velayetinin kendisine verilmesini istedi ve 250 bin lira da manevi tazminat talep etti. Avukat Bahar Uluhan ayrıca dilekçede, doktorun ofisine gizlice hacker ile gelen Özge D.'nin tüm iş bilgisayar ve telefonlarında şifreleri kırdırdığını, eşinin telefonuna program yükleyerek tüm konuşmalarını dinlediğine yer verdi. Op. Dr. Özgür D. peşine dedektif takan ve telefonla tehdit ve taciz edip, hakaret eden eşine karşı koruma kararı aldırdı. Avukatı tarafından 12. Aile Mahkemesi'ne verilen talepler doğrultusunda mahkeme Özge D.'nin doktor eşi Özgür D.' ye karşı "Bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına iletişim araçlarıyla veya sair suretle 2 ay rahawtsız etmemesine" karar verildi. Çiftin boşanma davası önümüzdeki günlerde görülecek. (Ceyhan TORLAK)



        ŞANTAJIN SAVCISI!
        Denizli'de görev yapan polis memurunun intiharının ardından soruşturma savcısı Hakan A. ile polis memurunun eşi arasında duygusal birliktelik başladı. Soruşturma henüz neticelenmeden uzun süre birliktelik yaşayan ikili arasında tartışma yaşandı ve ilişki sonlandı. Cumhuriyet Savcısı, gizlice çektiği görüntüleri yaymak ile tehdit etti. Bunun üzerine polis memurunun eş Cumhuriyet savcısı hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından başlatılan soruşturmada yapılan aramalarda ele geçirilen materyallerde savcıya ait olan tablette çok sayıda kadına ait müstehcen görüntü ele geçirildi. Harekete geçen HSK, savcıyı görevden uzaklaştırdı. (İlker TURAK)



            VURDU KAÇAMADI
            Ankara'da gece kulübünde assolist olan Ebru Sultan Bozdağ, sevgilisi Hasan K. ve onun babası tarafından hastaneye götürüldü. Hasan K, polisteki ifadesinde sevgilisinin kendisinden ayrılmak isteyince intihar etmek istediğini, elinden almak isterken tabancanın ateş aldığını söyledi. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.



            KOCAMAN VAHŞET!
            İstanbul Beylikdüzü'nde Ferhat Boduroğlu, dün akşamüzeri kızını bir odaya kilitledi. Kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Vildan'ı ve baldızı Fatma Zehra Koyun'u bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra kızını da alıp evden çıkan katil, çocuğu ile olan fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Cani, gözaltına alındı.



            138 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 138 milyon 375 bin 536 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 734 bin 674 lira, 4 bilenler 2 bin 836 lira, 3 bilenler 165 lira, 2 bilenler ise 15 lira alacak.

            GÖKTAŞ'A TAHLİYE YOK
            Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın ek gözaltıya itirazı reddedildi.



            HANGİSİ HAYVAN!
            Antalya'da Osman A., 200 TL için arkadaşı Şahin Oturmak ile tartıştı. Ama hırsını alamadı. Kendi işyerine gidip aynı adlı köpeğe kurşun yağdırdı! "Bir Şahin'i vurdum, ötekini de vuracağım" diye bağırdı!



                REHİN ALDI PİQUERE
                Barcelonalı Pique ile Shakira, ayrıldı. Velayet savaşı çıktı. Futbolcu, oğullarını vermesi için şarkıcının 12 Grammy ödülünü rehin aldı.

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                Haberler Yaşam 24 haftalıkken 320 gram olarak dünyaya gelmişti! Efe Bebek'ten sevindiren haber...
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