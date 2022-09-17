Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.09.2022 14:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2022 15:12
    ABONE OL

    Şantajcı savcı görevden uzaklaştırıldı! Müstehcen görüntüleri arşivlemiş...

    Denizli'de İntihar eden polis memurunun eşi ile yaşadığı ilişki yaşan bir savcı özel görüntüleri kaydeden ve yaymakla tehdit eden savcı görevden uzaklaştırıldı. Savcı Hakan A.’nın tabletinde N.Ö. ve başka kadınlara ait müstehcen görüntü ve fotoğraflar bulundu.

    Şantajcı savcı görevden uzaklaştırıldı!

    Denizli Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Dursun G.Ö. (40) geçtiğimiz yıl eşiyle girdiği bir tartışma sonrası evinde beylik tabancasını ateşleyerek intihar etmişti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

    CİNSEL İLİŞKİYİ KAYDA ALDI
    Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan A. ile polis memurunun eşi N.Ö. tanışıp görüşmeye başladı. İkili arasında başlayan duygusal ilişki birlikteliğe dönüştü. Cumhuriyet Savcısı Hakan A., N.Ö.'nün haberi olmadan cinsel birlikteliği kayda aldı.

    ALDATTIĞININ ÖĞRENİNCE TARTIŞMA ÇIKTI
    Bir süre sonra N.Ö., Cumhuriyet Savcısı Hakan A.'nın başka bir kadınla görüştüğünden şüphelendi. Soruşturma henüz neticelenmeden uzun süre birlikte olan ikili arasında arkadaşlarının yanında tartışma yaşandı ve ilişki bozulma noktasına geldi. Başka bir gün N.Ö. gece geç bir saatte alkollü olarak Cumhuriyet Savcısı Hakan A.'nın lojmandaki evinin önüne geldi. Hakan A.'nın kapı komşusu olan bir başka cumhuriyet savcısı N.Ö.'yü ikna ederek evine gönderdi.

    GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMAKLA TEHDİT ETTİ
    Cumhuriyet Savcısı Hakan A. ile tartışma yaşayan N.Ö. ilişkiyi sonlandırmak istediğini iletti. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı Hakan A., N.Ö.'nın bilgisi dışında gizlice çektiği görüntüleri yayınlamak ile tehdit etti. Yaşanan tartışma sonrası ilişkileri biten Cumhuriyet Savcısı Hakan A., sosyal medya üzerinden başka kadınlarla konuşarak N.Ö.'nün müstehcen fotoğraflarını gönderdi ve özel yaşamına dair bilgiler verdi.

        GİZLİ MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ TALBETİNDE ARŞİVLEMİŞ
        Bunun üzerine N.Ö., Cumhuriyet Savcısı Hakan A. hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi. Dosya Antalya'ya gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhuriyet Savcısı Hakan A. hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı Hakan A.'nın ikametinde, adliyedeki odasında ve aracında ki aramalar neticesinde ele geçirilen dijital materyallere ilişkin inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, Hakan A.'nın tabletinde N.Ö. ve başka kadınlara ait müstehcen görüntü ve fotoğraflar bulundu. Hakan A.'nın, N.Ö. ve başka kadınlara ait görüntü ve fotoğrafları tabletinde arşivlediği belirlendi.

        HSK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI
        Aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Kurulu'da (HSK) Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın oluruyla Hakan A. hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. HSK Teftiş Kurulu Müfettişlerince yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Hakan A.'nın 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ovaakçalı minikler de artık Ana Kucağı’nda
        Haberler Yaşam Şantajcı savcı görevden uzaklaştırıldı! Müstehcen görüntüleri arşivlemiş...
            SON DAKİKA