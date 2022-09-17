Şantajcı savcı görevden uzaklaştırıldı! Müstehcen görüntüleri arşivlemiş...

Denizli Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Dursun G.Ö. (40) geçtiğimiz yıl eşiyle girdiği bir tartışma sonrası evinde beylik tabancasını ateşleyerek intihar etmişti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
CİNSEL İLİŞKİYİ KAYDA ALDI
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan A. ile polis memurunun eşi N.Ö. tanışıp görüşmeye başladı. İkili arasında başlayan duygusal ilişki birlikteliğe dönüştü. Cumhuriyet Savcısı Hakan A., N.Ö.'nün haberi olmadan cinsel birlikteliği kayda aldı.
ALDATTIĞININ ÖĞRENİNCE TARTIŞMA ÇIKTI
Bir süre sonra N.Ö., Cumhuriyet Savcısı Hakan A.'nın başka bir kadınla görüştüğünden şüphelendi. Soruşturma henüz neticelenmeden uzun süre birlikte olan ikili arasında arkadaşlarının yanında tartışma yaşandı ve ilişki bozulma noktasına geldi. Başka bir gün N.Ö. gece geç bir saatte alkollü olarak Cumhuriyet Savcısı Hakan A.'nın lojmandaki evinin önüne geldi. Hakan A.'nın kapı komşusu olan bir başka cumhuriyet savcısı N.Ö.'yü ikna ederek evine gönderdi.
GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMAKLA TEHDİT ETTİ
Cumhuriyet Savcısı Hakan A. ile tartışma yaşayan N.Ö. ilişkiyi sonlandırmak istediğini iletti. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı Hakan A., N.Ö.'nın bilgisi dışında gizlice çektiği görüntüleri yayınlamak ile tehdit etti. Yaşanan tartışma sonrası ilişkileri biten Cumhuriyet Savcısı Hakan A., sosyal medya üzerinden başka kadınlarla konuşarak N.Ö.'nün müstehcen fotoğraflarını gönderdi ve özel yaşamına dair bilgiler verdi.