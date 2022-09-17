Ebru Sultan Bozdağ'ı tabancayla yaraladığı iddia edilen sevgilisi tutuklandı

İKİNCİ KEZ SERBEST BIRAKILDI

Yeniden gözaltına alınan Hasan Karabudak, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, "Ben ayrılmak istediğimi söyleyince bana tabanca doğrultarak, 'Bir yere gidemezsin' dedi. Ayrılmak istediğimi tekrar söyleyince 'Önce seni sonra kendimi öldürürüm' dedi. Odaya eşyalarımı almak için yöneldiğimde tabancayı kafasına dayadı. Ben kendimi üzerine attım. O sırada silah patladı" dedi. Mahkeme, şüphelinin kaçma şüphesinin olmaması, delillerin toplanması ve olayda tabancanın kim tarafından ateşlendiğinin tam olarak tespit edilememesi nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.