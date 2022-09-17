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    • Yaşam
    • 17.09.2022 22:21
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    • 17.09.2022 22:21
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    Beylikdüzü'nde cani koca dehşet saçtı! Çocuğu evdeyken önce baldızını sonra eşini bıçaklayarak öldürdü

    İstanbul Beylikdüzü’nde Ferhat Boduroğlu, çocuğunun da evde bulunduğu sırada önce tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun'u sonra da eşi Vildan Boduroğlu'nu bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra küçük kızını da alıp evden çıkan katil zanlısı, çocuğu ile olan son fotoğrafı ve cesetlerin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı.

    Cani koca çocuğu evdeyken eşini ve baldızını öldürdü

    Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında, Ferhat Boduroğlu, kızını bir odaya kitledikten sonra tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun'u yaşadığı dubleks evin üst katında defalarca bıçakladı.

    Daha sonra alt katta bulunan mutfaktaki eşi Vildan Boduroğlu'nu da bıçaklayarak öldürdü.



    ARKADAŞLARIYLA BULUŞMAYA GİTTİ
    Çocuğunu da alıp evden ayrılan cani koca arkadaşıyla buluşmaya gitti. Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri 2 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



    Polis ekipleri ise Boduroğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. İki kız kardeşin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



    CESETLERİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
    Kızıyla fotoğraf çekildikten sonra, çocuğunu kuaföre emanet eden cani koca daha sonra arkadaşıyla buluştu, bu sırada cesetlerin fotoğrafını paylaşıp kendisine zarar veren Boduroğlu'nun ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine geldi. Katil zanlısının kan kaybettiğini gören polis ekipleri, sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ferhat Boduroğlu, tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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    Haberler Yaşam Beylikdüzü'nde cani koca dehşet saçtı! Çocuğu evdeyken önce baldızını sonra eşini bıçaklayarak öldürdü
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