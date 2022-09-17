Beylikdüzü'nde cani koca dehşet saçtı! Çocuğu evdeyken önce baldızını sonra eşini bıçaklayarak öldürdü

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında, Ferhat Boduroğlu, kızını bir odaya kitledikten sonra tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun'u yaşadığı dubleks evin üst katında defalarca bıçakladı.



Daha sonra alt katta bulunan mutfaktaki eşi Vildan Boduroğlu'nu da bıçaklayarak öldürdü.







ARKADAŞLARIYLA BULUŞMAYA GİTTİ

Çocuğunu da alıp evden ayrılan cani koca arkadaşıyla buluşmaya gitti. Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri 2 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.