Palmiye ağacını devirip yan yatan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde refüjü aşarak karşı yola devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
AĞACI DEVİRİP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde, Pamukkale Bulvarı üzerinde kent merkezine doğru seyir halinde olan kargo firması şoförü 66 yaşındaki Osman Kök idaresindeki 20 BE 594 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu refüjdeki palmiye ağacını devirip karşı şeride geçti.
Aracın yan yattığı kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SIKIŞTIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Kök'ün sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirledi.