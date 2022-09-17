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    • Yaşam
    • 17.09.2022 22:54
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    • 17.09.2022 22:54
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    Palmiye ağacını devirip yan yatan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

    Denizli’de kontrolden çıkan kamyonet refüjdeki palmiye ağacını devirdikten sonra karşı şeride geçti. Yan yatan kargo kamyonetinin şoförü yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan şoförün cansız bedeni, morga kaldırıldı.

    Kargo kamyoneti devrildi: 1 ölü

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde refüjü aşarak karşı yola devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

    AĞACI DEVİRİP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
    Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde, Pamukkale Bulvarı üzerinde kent merkezine doğru seyir halinde olan kargo firması şoförü 66 yaşındaki Osman Kök idaresindeki 20 BE 594 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu refüjdeki palmiye ağacını devirip karşı şeride geçti.

    Aracın yan yattığı kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SIKIŞTIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ
    Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Kök'ün sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Kök'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

        Kilometrelerce trafiğin oluştuğu yol, kamyonetin kaldırılmasıyla beraber tekrardan araç geçişine açıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Palmiye ağacını devirip yan yatan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
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