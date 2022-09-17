Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.09.2022 23:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2022 23:31
    ABONE OL

    Isparta’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

    Isparta'da yalnız yaşayan 69 yaşındaki Orhan Çetinörs'ten, iki gündür haber alamayan yakınları evine gitti. Kapısı kilitli eve giremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri Çetinörs'ün cansız bedenini buldu.

    2 gündür haber alınamıyordu! Acı manzara

    Isparta'da bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

    İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU
    Sanayi Mahallesi 3203 Sokak üzerinde bulunan bir dairede, yalnız yaşayan 69 yaşındaki Orhan Çetinörs isimli şahıstan iki gündür haber alamayan yakınları eve geldi.

    Kapısı kilitli olan eve giremeyen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU
    İhbarla birlikte olay yerine polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla evin kapısını açtığında Çetinörs'ü hareketsiz halde buldu.

        Yapılan incelemeler sonucu Çetinörs'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ovaakçalı minikler de artık Ana Kucağı’nda
        Haberler Yaşam Isparta’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
            SON DAKİKA