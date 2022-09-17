Isparta’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Isparta'da bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU
Sanayi Mahallesi 3203 Sokak üzerinde bulunan bir dairede, yalnız yaşayan 69 yaşındaki Orhan Çetinörs isimli şahıstan iki gündür haber alamayan yakınları eve geldi.
Kapısı kilitli olan eve giremeyen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbarla birlikte olay yerine polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla evin kapısını açtığında Çetinörs'ü hareketsiz halde buldu.