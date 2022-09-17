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    • Yaşam
    • 18.09.2022 06:58
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    • 18.09.2022 06:58
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    Kocaeli'de mahalleliyi sokağa döken olay! Büyük panik yaşandı

    Son dakika haberine göre Kocaeli İzmit'te gece saatlerinde bir binadaki doğalgaz kutusundan yayılan koku ve ses mahalleliyi alarma geçirdi. Vanada gaz kaçağı olduğu tespit edilirken, vatandaşlar sokağa döküldü.

    Mahalleliyi sokağa döken olay! Büyük panik yaşandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir binadaki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu.

    Kozluk Mahallesi Orhan Veli Sokak'taki bir binanın gaz kutusundan yayılan koku ve ses üzerine vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve İZGAZ ekiplerine bildirdi.

    Patlama ihtimaline karşılık sokaktaki evlerde yaşayan bazı mahalle sakinleri de sokağa çıktı.

    İZGAZ ekipleri, yer altındaki gaz kutusundaki vananın yerinden çıkması nedeniyle gaz kaçağı olduğunu belirledi.

    Çevrede güvenlik önlemi alınan bölgede ekipler gaz akışını keserek paniğe yol açan kaçağı kontrol altına aldı. Vananın onarılması amacıyla çalışma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Kocaeli'de mahalleliyi sokağa döken olay! Büyük panik yaşandı
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