Ünlü doktor hayatının şokunu yaşadı! En yakını peşine dedektif taktı hacker tuttu

İzmir'de özellikle mide küçültme ameliyatlarıyla tanınan Genel Cerrah Opr. Dr. Özgür D., boşanma davası açtığı 15 yıllık eşi, iş güvenliği uzmanı Özge D.'nin kendisine karşı şiddet, tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla 2 ay uzaklaştırma ķararı aldırdı. Obezite ve Laparoskopi cerrahı olan Özgür D., "Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle avukatı Bahar Uluhan aracılığıyla boşanmak için nöbetçi aile mahkemesine dilekçe verdi. Özgür D., 14 yaşındaki oğulları E.D.'nin velayetinin dava devam ederken tedbiren ve karar kesinleştikten sonra kesin olarak kendisine verilmesini istedi ve 250 bin lira da manevi tazminat talep etti.