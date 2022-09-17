Diş muaynesine gitti kanser olduğunu öğrendi!

Diş muayenesinde kanser olduğunu öğrendi. Erken teşhisle hastalığı yendi. Tıp dünyasını bile şaşkına çeviren olay İstanbul'da meydana geldi. 46 yaşındaki iş kadını Beyhan Al, 5 yıl önce diş hekimine gitti. Tedavi sırasında dişlerinde geçmek bilmeyen kanama meydana geldi. Doktor, 'psikolojik' diyerek evine gönderse de bacağında morluklar oluşan Beyhan Al, durumdan şüphelendi. Hastane hastane gezdi. Ancak bir türlü durumu teşhis edilemedi. En sonunda tromboist hastası olduğu söylendi. Yapılan kontrollerin ardından da gerçekle yüzleşti! Çünkü hastalığı akut miyeloid lösemiydi!

Kanser tanısı konduktan sonra tedavisine hastanede devam edildi. 6 aylık kemoterapinin ardından ilik nakli olmasına karar verildi. Kendisine ait ilikle gerçekleştirilen nakil sonrası güzel haber geldi. 5 yıldır kontrollerini aksatmayan Al, hastalığı yendi. Tedavi boyunca 10 yaşındaki oğlu ile 14 yaşındaki kızını bir an olsun aklından çıkartmayan genç kadın, şunları söyledi: Karamsarlığa hiç kapılmadım. Yeniden doğdum. 'Bugün 5. yaş günüm, 2. doğum günüm' diyorum. Artık özgürce dolaşabiliyorum. Bu kadar güzel bir duygu ki. Nefes almanın önemini fark ediyorsunuz.

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