Van-Hakkari kara yolunda inşaat çalışmaları süren tünelde meydana gelen göçüğün altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tünelin bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.