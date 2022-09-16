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    • Yaşam
    • 16.09.2022 23:23
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    • 16.09.2022 23:23
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    Van-Hakkari kara yolunda inşaat çalışmaları süren tünelde göçük meydana geldi!

    Van-Hakkari kara yolunda inşaat çalışmaları süren tünelde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple göçük meydana geldi. Göçüğün altından kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar başlatılırken, olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

    AA
    Van’da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

    Van-Hakkari kara yolunda inşaat çalışmaları süren tünelde meydana gelen göçüğün altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tünelin bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.



    Tünelde çalışma yürüten işçilerden bazıları göçüğün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Enkaz altından kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı Cemil Diyapoğlu, tünelde çalışma esnasında göçük meydana geldiğini söyledi.



    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
    Arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken düşen toprak ve taşların altında kaldığını belirten Diyapoğlu, kendisini kurtaranlara teşekkür etti. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Van-Hakkari kara yolunda inşaat çalışmaları süren tünelde göçük meydana geldi!
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