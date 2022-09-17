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    • Yaşam
    • 17.09.2022 10:56
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    • 17.09.2022 10:57
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    Bursa'da işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var

    Son dakika haberleri... Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi ağır yaralanırken, serviste bulunan iki kişi ise hafif şekilde yaralandı.

    Bursa’da işçi servisi kaza yaptı

    Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı.

    KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
    Edinilen bilgiye göre, 67 ABU 779 plakalı araç ile 16 S 3301 plakalı servis minibüs kafa kafaya çarpıştı.

    Kazada, Punto marka araçta bulunan sürücü Eyüp Aslan ile yolcu konumunda bulunan Saygın Bulut isimli şahıslar ağır yaralandı. Diğer yandan servis minübüsü sürücüsü Sefa Çelik kazayı yara almadan atlatırken, ancak servis minibüsünde yolcu olan Canan Yalçınkaya ile Gulferiye Yıldız'ın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

    Olay yetine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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    Haberler Yaşam Bursa'da işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var
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