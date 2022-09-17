Güngören'de tüyler ürperten olay! 10 gündür haber alınamıyordu: Halıya sarılı cansız bedeni bulundu

Mustafa Yılmaz'ın amcası Kamber Yılmaz, "Ailesinden ayrı yaşıyordu. Yanına kiracı almış, yabancı ev ortaklığı almış. Başına bu olay gelmiş. Sinir hastanesinde tedavi görüyordu. Kız kardeşi ilacını almak için hastaneye gitmiş doktor diyor ki gelip ilacını almadı. İlacı alıp geliyor içeri bir giriyor ki içerisi leş gibi kokuyor. Bıçaklamışlar sarmışlar halıya bazanın altına koymuşlar. Sürekli kız kardeşi gelip onu kontrol ediyordu, o da 10 gündür görüşmüyormuş zaten telefonu kapalıymış. Sırtından bıçaklamışlar zaten odanın içi hep kandı" ifadelerini kullandı.

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