Beşiktaş'ın ismini kullanıp taraftarı dolandıracaklardı! Sahte coinci 'medyum' çıktı

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Site kapatıldı ve başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere binlerce kişinin dolandırılmasının önüne geçildi. Bazı kişilerin para kaptırarak dolandırıldıkları fakat miktarlar düşük olduğu gerekçesiyle şikayetçi olmadıkları iddia edildi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, kimlikleri belirlenen Emre A. ve Kaan G.'yi operasyon ile gözaltına aldı. Adreslerinde yapılan aramalarda iki adet cep telefonu, üç adet dizüstü bilgisayar, bir sim kart, bir harici bellek ve bir harici disk incelemeye alındı. Adreslerde ayrıca bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 29 mermi de bulundu. Emra A. ve Kaan G. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.