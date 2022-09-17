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    • Yaşam
    • 17.09.2022 11:15
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    • 17.09.2022 11:37
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    Beşiktaş'ın ismini kullanıp taraftarı dolandıracaklardı! Sahte coinci 'medyum' çıktı

    Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ismini kullanarak Kripto Para dolandırıcılığı yapmaya hazırlanan iki kişi açtıkları sahte sitenin polisler ve Beşiktaş'ın sosyal medya ekibi tarafından tespit edilmesiyle yakayı ele verdi. Şahıslardan birinin kendini "Medyum" olarak tanıtan Emre A. olduğu ortaya çıktı.

    Sahte coinci yakayı ele verdi

    Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ismini kullanarak Kripto Para dolandırıcılığı yapmaya hazırlanan iki kişinin açtığı www.bjk-coin.com uzantılı sitenin; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sanal Devriye Polisleri ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Sosyal Medya Ekibi tarafından tespit edildiği ortaya çıktı.

    Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü hedef alan Kripto Para (Bitcoin) dolandırıcılarının yakalandığı operasyonun detayı ortaya çıktı.

    SAHTE COİNCİ MEDYUM ÇIKTI
    Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre "Medyum" olduğu öne sürülen Emre A. (37) ve İnternet Sitesi Tasarımcısı Kaan G. (36), Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bilgisi olmadan www.bjk-coin.com adlı bir internet sitesi açtı.

    Başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere insanlara yatırım yaptırmayı hedefleyen ikilinin yaklaşık beş ay önce açtıkları internet sitesini İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye Polisleri ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Sosyal Medya Ekibi tespit etti. Beşiktaş Jimnastik Kulübü hemen şikayetçi ve davacı oldu.

        OPERASYONLA YAKALANDILAR
        Site kapatıldı ve başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere binlerce kişinin dolandırılmasının önüne geçildi. Bazı kişilerin para kaptırarak dolandırıldıkları fakat miktarlar düşük olduğu gerekçesiyle şikayetçi olmadıkları iddia edildi.

        İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, kimlikleri belirlenen Emre A. ve Kaan G.'yi operasyon ile gözaltına aldı. Adreslerinde yapılan aramalarda iki adet cep telefonu, üç adet dizüstü bilgisayar, bir sim kart, bir harici bellek ve bir harici disk incelemeye alındı. Adreslerde ayrıca bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 29 mermi de bulundu. Emra A. ve Kaan G. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.

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        Haberler Yaşam Beşiktaş'ın ismini kullanıp taraftarı dolandıracaklardı! Sahte coinci 'medyum' çıktı
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