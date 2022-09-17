Beşiktaş'ın ismini kullanıp taraftarı dolandıracaklardı! Sahte coinci 'medyum' çıktı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ismini kullanarak Kripto Para dolandırıcılığı yapmaya hazırlanan iki kişinin açtığı www.bjk-coin.com uzantılı sitenin; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sanal Devriye Polisleri ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Sosyal Medya Ekibi tarafından tespit edildiği ortaya çıktı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü hedef alan Kripto Para (Bitcoin) dolandırıcılarının yakalandığı operasyonun detayı ortaya çıktı.
SAHTE COİNCİ MEDYUM ÇIKTI
Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre "Medyum" olduğu öne sürülen Emre A. (37) ve İnternet Sitesi Tasarımcısı Kaan G. (36), Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bilgisi olmadan www.bjk-coin.com adlı bir internet sitesi açtı.
Başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere insanlara yatırım yaptırmayı hedefleyen ikilinin yaklaşık beş ay önce açtıkları internet sitesini İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye Polisleri ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Sosyal Medya Ekibi tespit etti. Beşiktaş Jimnastik Kulübü hemen şikayetçi ve davacı oldu.