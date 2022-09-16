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    • Yaşam
    • 16.09.2022 21:35
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    • 16.09.2022 21:35
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    Mersin'de kan donduran olay: Üvey kızını tabancayla öldürüp, intihar etti

    Son dakika haberi! Mersin'de Hakan Uğur (48), 15 yaşındaki üvey kızı Zeynep Bıçkı'yı tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kan donduran olay! Üvey kızını öldürüp intihar etti

    Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde meydana geldi. Ailenin yaşadığı evden peş peşe silah sesi duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


    CENAZELER, OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hakan Uğur ve üvey kızı Zeynep Bıçkı'nın tabancayla vurularak öldüğünü belirledi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede Uğur'un, Bıçkı'yı öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini saptadı. Savcı ve olay yeri inceleme ekibinin evde yaptığı çalışmanın ardından cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı.


    Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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