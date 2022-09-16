Üniversiteli Buse İlgin'in şüpheli ölümü! Akşam doğum gününü kutladı sabah cansız bedeni bulundu

"YÜZÜ VE SAÇLARINDA KAN VARDI"

Buse İlgin'in ölümünün ardından Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızın gece birlikte doğum günü kutlaması yaptığı arkadaşlarının ifadelerine başvurdu. Buse'nin kız arkadaşı T.Ö. de ifadesinde, birlikte denize girdikten sonra akşam içki alarak doğum günü kutlaması yaptıklarını söyledi. T.Ö., kutlamadan sonra evden ayrıldıklarını belirterek, sabah saatlerinde Buse'nin annesinin kendisini arayıp, eve gitmesini istemesi üzerine salonun ortasında sağlık ekiplerinin müdahale ederken gördüğünü, arkadaşının yüzünde ve saçlarında kan olduğunu söylediği öğrenildi.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Buse İlgin'in doğum günü kutlaması yaptığı arkadaşlarının cep telefonlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.