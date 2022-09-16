İntihar girişiminde bulunan savcı kurtarılamadı

Abdulsamet Yılmaz, burada ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.