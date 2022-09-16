İntihar girişiminde bulunan savcı kurtarılamadı

Batman'ın Gercüş ilçesinde cumhuriyet savcısı 28 yaşındaki A.S.Y. evinde başına tabancayla ateş ederek intihar etti.
YARALI SAVCI KURTARILAMADI
Yaklaşık 2 ay önce atanan cumhuriyet savcısı Abdulsamet Yılmaz, öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde tabancası ile başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Abdulsamet Yılmaz, burada ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.