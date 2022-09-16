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    • Yaşam
    • 16.09.2022 16:22
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    • 16.09.2022 16:22
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    İntihar girişiminde bulunan savcı kurtarılamadı

    Batman'ın Gercüş ilçesinde görevli savcı Abdulsamet Yılmaz, adliye lojmanlarındaki dairesinde intihar etti. Yılmaz, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Cumhuriyet savcısı intihar etti

    Batman'ın Gercüş ilçesinde cumhuriyet savcısı 28 yaşındaki A.S.Y. evinde başına tabancayla ateş ederek intihar etti.

    YARALI SAVCI KURTARILAMADI
    Yaklaşık 2 ay önce atanan cumhuriyet savcısı Abdulsamet Yılmaz, öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde tabancası ile başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Abdulsamet Yılmaz, burada ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.

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