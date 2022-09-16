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    • Yaşam
    • 16.09.2022 13:14
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    • 16.09.2022 13:19
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    Annesi 4 aylık Amine bebeği emzirdi! Sonrası korkunç: Yatakta hareketsiz buldu

    Bursa’da, 4 ay önce dünyaya gelen Amine bebek, emzirildikten bir süre sonra annesi tarafından hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan bebek, kurtarılamadı.

    DHA
    Bir annenin en zor anı! 4 aylık yavrusu...

    Olay, dün İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Sema D., 4 aylık bebeği Amine'yi emzirdikten sonra uyuması için beşiğine bıraktı.

    Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu fark eden Sema D., sağlık ekibi çağırdı.

    İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Amine bebek, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Amine, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
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        Haberler Yaşam Annesi 4 aylık Amine bebeği emzirdi! Sonrası korkunç: Yatakta hareketsiz buldu
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