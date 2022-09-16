Annesi 4 aylık Amine bebeği emzirdi! Sonrası korkunç: Yatakta hareketsiz buldu

Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını ve hareketsiz olduğunu fark eden Sema D., sağlık ekibi çağırdı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Amine bebek, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.