Annesi 4 aylık Amine bebeği emzirdi! Sonrası korkunç: Yatakta hareketsiz buldu

Olay, dün İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Sema D., 4 aylık bebeği Amine'yi emzirdikten sonra uyuması için beşiğine bıraktı.
Amine, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Olay, dün İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Sema D., 4 aylık bebeği Amine'yi emzirdikten sonra uyuması için beşiğine bıraktı.
Amine, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Bebeğinin ölüm haberini alan Sema D. ise hastanede sinir krizi geçirdi.
Amine'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.