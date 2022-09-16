Şanlıurfa'da, darp sonrası geldiği hastanede 1 günlük rapor verilince 10 gün için isteyen kişi, doktorun olumsuz yanıtı üzerine, kendisini dışarı çıkaran güvenlik görevlilerine tekmeyle saldırdı.
Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasındaki kavgada ismi öğrenilemeyen kişi, darbedildi.
10 GÜNLÜK RAPOR İSTEDİ
Kavgadan sonra hastaneye gelen kişiye, tedavisinin ardından darp raporu hazırlandı. Raporu alan kişi, doktordan 10 günlük de istirahat raporu hazırlamasını istedi.
Olumsuz yanıt veren doktor, darbedilen kişiye 1 gün iş göremez raporu verdi. Doktor, daha sonra kendisine hakaret eden kişiyi, güvenlik görevlileri aracılığıyla dışarı çıkardı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDI
Acil servisten çıkarılan kişi, yakınlarıyla birlikte güvenlik görevlileri ile tartıştı, tekmeyle saldırdı. Güvenlik görevlileri de süpürge sapı ve tekmelerle karşılık verdi.
Kavga, hastane polisinin araya girmesiyle sona erdi. Bu anlar ise acil servisin önündekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.