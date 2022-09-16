Şanlıurfa'da, darp sonrası geldiği hastanede 1 günlük rapor verilince 10 gün için isteyen kişi, doktorun olumsuz yanıtı üzerine, kendisini dışarı çıkaran güvenlik görevlilerine tekmeyle saldırdı.

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasındaki kavgada ismi öğrenilemeyen kişi, darbedildi.