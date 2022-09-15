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    • Yaşam
    • 15.09.2022 15:02
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    • 15.09.2022 15:38
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    SON DAKİKA! TEM'de feci kaza! Kamyon devrildi trafik kilitlendi

    Son dakika haberine göre TEM otoyolunun Büyükçekmece mevkiinde kamyon devrildi. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    TEM’de feci kaza! Kamyon devrildi trafik kilitlendi

    TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeki kamyonet devrildi. Sürücü yara almadan kurtulurken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza, 14.00 sıralarında TEM otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 TC 268 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza nedeni ile otoyolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Sağlık ekipleri sürücünün durumunu iyi olduğunu belirlerken, devrilen kamyonet vinç yardımı ile kaldırıldı. Kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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