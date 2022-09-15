SON DAKİKA! TEM'de feci kaza! Kamyon devrildi trafik kilitlendi

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeki kamyonet devrildi. Sürücü yara almadan kurtulurken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza, 14.00 sıralarında TEM otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 TC 268 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza nedeni ile otoyolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Sağlık ekipleri sürücünün durumunu iyi olduğunu belirlerken, devrilen kamyonet vinç yardımı ile kaldırıldı. Kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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