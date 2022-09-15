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    • Yaşam
    • 15.09.2022 15:02
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    • 15.09.2022 15:02
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    Kocaeli İzmit'te sınıfta biber gazı sıkan çocuk 4 arkadaşını hastanelik etti

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5. sınıfa giden bir öğrenci yanında getirdiği biber gazını sınıfta sıktı. O sırada sınıfta bulunan öğrenciler etkilenirken, 4 çocuk hastanelik oldu.

    Sınıfta biber gazının ne işi var! 4 çocuk hastanelik oldu

    Olay, Akpınar Mahallesi'nde bulunan Fatma Seher İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre 5. sınıfa giden bir öğrenci, okula gelirken yanında biber gazı getirdi. Minik öğrenci, yanında getirdiği biber gazını sınıfın içinde sıktı. O sırada sınıfta bulunan öğrenciler gazdan etkilendi. Okul idaresinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Onlarca öğrenci gazdan etkilenirken, ağlayan çocukları sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekipleri öğrencilere açık havada durmaları tavsiyesinde bulundu. Gazdan etkilenen 4 öğrenci Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Okul müdürü ise çocukların yanından bir an olsun ayrılmadı.

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    Haberler Yaşam Kocaeli İzmit'te sınıfta biber gazı sıkan çocuk 4 arkadaşını hastanelik etti
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