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    • Yaşam
    • 15.09.2022 14:02
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    • 15.09.2022 14:02
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    Sinop'ta ölümlü kaza! Otomobil minibüse çarptı

    Sinop’ta otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi morga kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Ölümlü kaza!

    Sinop'ta otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

    Kaza, Sinop Korucuk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Çalışkan'ın kullandığı 57 ABB 610 plakalı otomobil, Sinop istikametine seyir halindeyken yolun sağ tarafında bulunan park halindeki minibüse çarptı.

    OLAY YERİNDE ÖLDÜ
    Çarpmanın etkisiyle sürücü Furkan Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti.

    Çalışkan'ın cenazesi sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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