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    • Yaşam
    • 15.09.2022 12:19
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    • 15.09.2022 12:34
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    Ankara'da şok olay: Alt geçitte kanlar içinde bulundu

    Ankara'da şok bir olay yaşandı. Yaşlı bir kişi yerde kanlar içerisinde bulundu. Üzerinden kimlik belgesi çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

    AA
    Ankara’da şok olay

    Ankara'da bir kişi alt geçitte ölü olarak bulundu.

    KANLAR İÇİNDE BULUNDU
    Bankacı Sokak Kocatepe Camisi alt geçidinde yaşlı bir kişinin yerde kanlar içerisinde yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    BAŞINA BİR CİSİMLE VURULMUŞ
    İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, sokakta yaşadığı ve başına bir cisimle vurulduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi.

    Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, üzerinden kimlik belgesi çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.
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        Haberler Yaşam Ankara'da şok olay: Alt geçitte kanlar içinde bulundu
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