Kayıp tabancanın çalındığı belirlendi, şüpheli ölüm intihar çıktı

CEBİNDE MEKTUP BULUNDU

Ölen kişinin üzerinde yapılan aramada Erkan Taşkın'a ait kimlik ile cebinde bir mektup bulundu. Yapılan ön incelemede Erkan Taşkın'ın boyun kısmında mermi girişi tespit edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek bölgede inceleme yaptı. Olay yerine yaklaşık 5 metre mesafede mermi çekirdeği bulundu. Erkan Taşkın'ın çevresindeki yiyecek ve benzeri bazı materyaller ile mektup incelenmek üzere emniyete götürüldü.