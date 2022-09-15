Kayıp tabancanın çalındığı belirlendi, şüpheli ölüm intihar çıktı

Diyarbakır'da park içerisinde oturur halde tabancayla boynundan vurulmuş olarak ölü bulunan 48 yaşındaki Erkan Taşkın'ın intihar ettiği ortaya çıktı. Yoldan geçen M.Y.'nin, ölen Erkan Taşkın'ın yanına gelerek tabancayı alıp uzaklaştığı belirlendi.
CAMİDEN ÇIKANLAR GÖRDÜ
13 Eylül'de Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan bir caminin bitişiğindeki parkta camiden çıkanlar, park içerisinde oturur vaziyette kanlar içerisinde bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
CEBİNDE MEKTUP BULUNDU
Ölen kişinin üzerinde yapılan aramada Erkan Taşkın'a ait kimlik ile cebinde bir mektup bulundu. Yapılan ön incelemede Erkan Taşkın'ın boyun kısmında mermi girişi tespit edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek bölgede inceleme yaptı. Olay yerine yaklaşık 5 metre mesafede mermi çekirdeği bulundu. Erkan Taşkın'ın çevresindeki yiyecek ve benzeri bazı materyaller ile mektup incelenmek üzere emniyete götürüldü.
100 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ
Üzerinde çıkan mektupta 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' notu çıkan Erkan Taşkın'ın ölümünde tabancanın bulunmaması üzerine cinayet şüphesi üzerinde duran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 20 ayrı kameradan yaklaşık 100 saatlik görüntüyü izledi.