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    • Yaşam
    • 15.09.2022 16:03
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    • 15.09.2022 16:05
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    Kayıp tabancanın çalındığı belirlendi, şüpheli ölüm intihar çıktı

    Diyarbakır'da 48 yaşındaki Erkan Taşkın, park içerisinde oturur halde boynundan vurulmuş olarak ölü bulundu. Taşkın'ın üzerinden çıkan mektupta 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılmasına karşın silahın bulunamaması nedeniyle, polis cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. 20 ayrı kamerayı inceleyen polis yoldan geçen M.Y'nin, Taşkın'ın yanına gelerek silahı aldıktan sonra kaçtığını belirledi. Gözaltına alınane ilk ifadesinde, ‘silahı gördüm aldım’ diyen M.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Şüpheli ölümün üzerindeki sis perdesi aralandı

    Diyarbakır'da park içerisinde oturur halde tabancayla boynundan vurulmuş olarak ölü bulunan 48 yaşındaki Erkan Taşkın'ın intihar ettiği ortaya çıktı. Yoldan geçen M.Y.'nin, ölen Erkan Taşkın'ın yanına gelerek tabancayı alıp uzaklaştığı belirlendi.

    CAMİDEN ÇIKANLAR GÖRDÜ
    13 Eylül'de Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan bir caminin bitişiğindeki parkta camiden çıkanlar, park içerisinde oturur vaziyette kanlar içerisinde bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

    CEBİNDE MEKTUP BULUNDU
    Ölen kişinin üzerinde yapılan aramada Erkan Taşkın'a ait kimlik ile cebinde bir mektup bulundu. Yapılan ön incelemede Erkan Taşkın'ın boyun kısmında mermi girişi tespit edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek bölgede inceleme yaptı. Olay yerine yaklaşık 5 metre mesafede mermi çekirdeği bulundu. Erkan Taşkın'ın çevresindeki yiyecek ve benzeri bazı materyaller ile mektup incelenmek üzere emniyete götürüldü.

    100 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ
    Üzerinde çıkan mektupta 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' notu çıkan Erkan Taşkın'ın ölümünde tabancanın bulunmaması üzerine cinayet şüphesi üzerinde duran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 20 ayrı kameradan yaklaşık 100 saatlik görüntüyü izledi.

        TABANCAYI ÇALDIĞI BELİRLENDİ
        İzlenen görüntülerde olayın cinayet olmadığı, yoldan geçen birinin, öldükten sonra Erkan Taşkın'ın yanına gelerek tabancayı çaldığı tespit edildi. Şüphelinin M.Y. olduğunu tespit eden polis, adresini belirleyerek operasyon düzenledi. M.Y. çaldığı tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

        M.Y. ilk ifadesinde, 'silahı gördüm aldım' dedi. M.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        2 ÇOCUK BABASIYDI
        Erkan Taşkın'ın cenazesi otopsinin ardından, yakınlarına teslim edilerek Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taşkın'ın 2 çocuk babası olduğu ve bir süre önce eşinden boşandığı, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.

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