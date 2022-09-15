Eski sevgilisini bıçakla öldüren şahsın ifadesi kan dondurdu: Kabul etmeyince...

Bursa Kestel'de Oktay Hürmet (23), 6 ay önce arkadaşı Alican Vergül (26) ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eski sevgilisi Asya Pınar Üzümcü'nün (21) evine gitti. Kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi. Üzümcü'yü defalarca bıçakladı. Kendisine engel olmak isteyen annesi İfakat Evci'yi de vücudunun 5 yerinden yaraladı. Ardından otomobile binip kaçtı. Kanlar içinde kalan Asya Pınar Üzümcü, hayatını kaybetti. İfakat Evci ise yaralandı. Gözaltına alınan Hürmet ve Vergül, tutuklandı. Ağır müebbet istenen zanlıların yargılanmasına başlandı. Hürmet, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyledi. "Telefonuna mesaj geldi. Şüphelenip bakmak istedim. Kabul etmedi. Bu davranışı zoruma gitti. Psikolojim bozuldu. Bıçakla öldürdüm" diye konuştu.
SEVGİ ÖLDÜĞÜYLE KALDI
K.maraş'ta Sevgi Gevşek (27), geçen yıl yaralı olarak götürüldüğü hastanede can verdi. Gevşek'i öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen eşi Durdu Gevşek (28) ile suç delillerini yok ettikleri öne sürülen babası ve arkadaşı beraat etti. Gerekçeli kararda, somut deliller olmadığı belirtildi. Mahkeme heyetinden bir üye ise karara katılmadığını söyledi. Tanık S.D, Gevşek'in "Ölmek istemiyorum. Beni bu hale onlar getirdiler" dediğini aktardı.
TEPETAKLAK!
Karaman'da B.S. (22) yönetimindeki otomobil, önceki sabah yoldan çıkarak takla attı. Sürücü ile birlikte aynı araçtaki Kürşat Sunay (16) yaralandı. Durumu ağır olan Sunay, kurtarılamadı.
HASTANEDE DEHŞET
İstanbul'da Esenyurt'ta motosiklet kazası yapan 3 kişi, devlet hastanesine geldi. Ancak taşkınlık çıkartan yaralılar, 'Sessiz olun' diyen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'a bıçakla saldırdı. Boynundan yaralanan genç görevli, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Saldırgınlar Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alınırken, kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Öldürülen Okudan'ın 1,5 ay önce evlendiği öğrenildi.
BU NEYİN KAFESİ
İstanbul'da fal kafelerin sayısı gün geçtikçe arttı! Kafe olarak gözüken mekanlarda 100-300 TL arasında değişen ücretlerle kahve, el, tarot ve iskambil falı bakıldığı ortaya çıktı! Hukukçular, para karşılığı fal baktırmanın suç olduğunu vurguladı. İşletmeci Murat Berkut ise mekanına ünlülerin bile akın ettiğini açıkladı. "Çok rağbet görüyor. Bizde fiyatlar 80-100 TL arası. Ünlüler de geliyor" ifadesini kullandı. Bazı mekanlar ise fal baktırmak için boş randevularının olmadığını anlattı.