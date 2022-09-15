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    Eski sevgilisini bıçakla öldüren şahsın ifadesi kan dondurdu: Kabul etmeyince...

    Oktay Hürmet, eski sevgilisi Asya Üzümcü’yü bıçakla öldürdü. İfadesi ise kan dondurdu: Telefonuna bakmak istedim. Kabul etmeyince öldürdüm. İşte sizler için derlediğimiz 15 Eylül TAKVİM gazetesi yurttan haberler...

    Utanmaz savunma

    Bursa Kestel'de Oktay Hürmet (23), 6 ay önce arkadaşı Alican Vergül (26) ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eski sevgilisi Asya Pınar Üzümcü'nün (21) evine gitti. Kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi. Üzümcü'yü defalarca bıçakladı. Kendisine engel olmak isteyen annesi İfakat Evci'yi de vücudunun 5 yerinden yaraladı. Ardından otomobile binip kaçtı. Kanlar içinde kalan Asya Pınar Üzümcü, hayatını kaybetti. İfakat Evci ise yaralandı. Gözaltına alınan Hürmet ve Vergül, tutuklandı. Ağır müebbet istenen zanlıların yargılanmasına başlandı. Hürmet, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyledi. "Telefonuna mesaj geldi. Şüphelenip bakmak istedim. Kabul etmedi. Bu davranışı zoruma gitti. Psikolojim bozuldu. Bıçakla öldürdüm" diye konuştu.



    SEVGİ ÖLDÜĞÜYLE KALDI
    K.maraş'ta Sevgi Gevşek (27), geçen yıl yaralı olarak götürüldüğü hastanede can verdi. Gevşek'i öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen eşi Durdu Gevşek (28) ile suç delillerini yok ettikleri öne sürülen babası ve arkadaşı beraat etti. Gerekçeli kararda, somut deliller olmadığı belirtildi. Mahkeme heyetinden bir üye ise karara katılmadığını söyledi. Tanık S.D, Gevşek'in "Ölmek istemiyorum. Beni bu hale onlar getirdiler" dediğini aktardı.

    TEPETAKLAK!
    Karaman'da B.S. (22) yönetimindeki otomobil, önceki sabah yoldan çıkarak takla attı. Sürücü ile birlikte aynı araçtaki Kürşat Sunay (16) yaralandı. Durumu ağır olan Sunay, kurtarılamadı.



    HASTANEDE DEHŞET
    İstanbul'da Esenyurt'ta motosiklet kazası yapan 3 kişi, devlet hastanesine geldi. Ancak taşkınlık çıkartan yaralılar, 'Sessiz olun' diyen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'a bıçakla saldırdı. Boynundan yaralanan genç görevli, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Saldırgınlar Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alınırken, kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Öldürülen Okudan'ın 1,5 ay önce evlendiği öğrenildi.



    BU NEYİN KAFESİ
    İstanbul'da fal kafelerin sayısı gün geçtikçe arttı! Kafe olarak gözüken mekanlarda 100-300 TL arasında değişen ücretlerle kahve, el, tarot ve iskambil falı bakıldığı ortaya çıktı! Hukukçular, para karşılığı fal baktırmanın suç olduğunu vurguladı. İşletmeci Murat Berkut ise mekanına ünlülerin bile akın ettiğini açıkladı. "Çok rağbet görüyor. Bizde fiyatlar 80-100 TL arası. Ünlüler de geliyor" ifadesini kullandı. Bazı mekanlar ise fal baktırmak için boş randevularının olmadığını anlattı.



        CARLI YATIRIM!
        Sivas'ta Metin Şahin, araba sevdasında sınır tanımadı! 7 yıl önce 1975 model aracı 15 bin euro'ya aldı. Tüm parçaları orijinal olan gözü gibi baktığı araca film teklifleri bile yağdı! Şahin, "Aracın 2 parçasında boyanma işlemi var, geriye kalan her yeri fabrikadan çıktığı gibi... Araç 100 bin kilometreyi daha yeni yaptı. Yalnızca hava güzel olursa garajdan çıkartıyorum" ifadesini kullandı.



        İSTİNYE-TAKSİM 250 LİRA
        İstanbul İstinye'deki bir AVM, turist müşterilerini anlaşmalı olduğu araçlara yönlendiriyor. Sürücüler, kesinlikle taksimetre açmıyor. Pazarlık yapmıyor! Fiyatlar belli! Örneğin İstinye'den Taksim'e 250 TL istiyor. Taksiye binmeyenlere ise başka araç çağrılmıyor!



        YARDIMA KUŞTU
        Rize'de Enes Bayrakoğlu, işe gitti. Yerde baygın bir serçe fark etti. Sevimli kuşa kalp masajı yapıp iyileştirdi. "Kuş gibi hafifledim" dedi.

        DİKKAT! SICAK GELİYOR
        Bugünden itibaren çöl sıcakları gelecek. Marmara'da termometreler 40 dereceyi gösterecek.

        NUMBER VAN
        Van'da Adil Gül, minibüsünde çanta buldu. İçi, 50 bin lira doluydu. Sahibine koştu!

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        Haberler Yaşam Eski sevgilisini bıçakla öldüren şahsın ifadesi kan dondurdu: Kabul etmeyince...
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