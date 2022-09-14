Kuşadası'nda pompalı dehşet: 16 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen ve pompalı tüfeğin kullanıldığı 2'si çocuk 16 kişinin yaralandı.



Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine saldırıldığını iddia eden Veli Ö. isimli şüpheli çıkan kavgada yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar Nebahat D., Asya T., Hanife A., Fikriye E., Doğan E., Gürsel K., Salih K., Şerafettin K., Nazime P., Kılınç P., Cemile E. ve Yılmaz T. isimli mahalle sakinlerini çeşitli yerlerinden yaraladı.