Düğün salonunda kadrolu oyun! Gelin ve davetliler ne yapacaklarını şaşırdı





Zonguldak Sanat Tiyatrosu'na damadın da üye olduğunu ifade eden Serap Dumlupınar, sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Hoşgörünüz için çok teşekkür ediyorum. Yanlış anlaşılsın istemiyoruz. Gelinimiz de çok anlayışla karşıladı. Tekrar mutluluklar dileriz" dedi.