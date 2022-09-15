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    Düğün salonunda kadrolu oyun! Gelin ve davetliler ne yapacaklarını şaşırdı

    Beyza Uzgören-Aykut Gümüştaş çiftinin düğününde şoke eden anlar yaşandı... Hamile sevgiliyi gören gelin ve davetliler, ne yapacaklarını şaşırırken gerçek ise sonradan anlaşıldı.

    Kadrolu oyun!

    Beyza Uzgören (32) ve Aykut Gümüştaş (37), Zonguldak Polisevi'nde dünyaevine girdi.



    Mühendis olan, ayrıca tiyatroculuk yapan Aykut Gümüştaş ile öğretmen Beyza Uzgören'in düğününe gelen, damadın tiyatrocu arkadaşları, 'hamile sevgili ve ailesi' gibi davaranıp şaka yaptı.



    Zonguldak Sanat Tiyatrosu Yönetmeni Erhal Koltuk ile oyuncular Serap Dumlupınar, Semih Canbulut ve Onur Berber düğünde sergiledikleri sahne performansıyla dikkat çekti.



    Eğlence sürerken, 'hamile sevgili' rolündeki Serap Dumlupınar çığlıklar atarak düğünü bastı.



        Yanındaki erkek kardeş ve babası rolündeki kişiler ise çiftin üstüne yürürken, gelin Beyza Uzgören olayın şaşkınlığını yaşadı.



        Salondakiler ne yapacağını şaşırdı, rol gereği doğum sancısı tutan 'hamile sevgili' için salonda doktor arandı.



        Hamile sevgiliyi canlandıran Serap Dumlupınar elbisesinin altından 'Bir yastıkta kocayın' yazılı yastığı çıkardı.



            Zonguldak Sanat Tiyatrosu'na damadın da üye olduğunu ifade eden Serap Dumlupınar, sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Hoşgörünüz için çok teşekkür ediyorum. Yanlış anlaşılsın istemiyoruz. Gelinimiz de çok anlayışla karşıladı. Tekrar mutluluklar dileriz" dedi.



            Gelin Beyza Uzgören, organizasyonun şaka olduğunu anlayınca rahat bir nefes aldı. Ardından eşinin arkadaşlarına teşekkür etti.

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            Haberler Yaşam Düğün salonunda kadrolu oyun! Gelin ve davetliler ne yapacaklarını şaşırdı
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