Düğün salonunda kadrolu oyun! Gelin ve davetliler ne yapacaklarını şaşırdı

Beyza Uzgören (32) ve Aykut Gümüştaş (37), Zonguldak Polisevi'nde dünyaevine girdi.
Mühendis olan, ayrıca tiyatroculuk yapan Aykut Gümüştaş ile öğretmen Beyza Uzgören'in düğününe gelen, damadın tiyatrocu arkadaşları, 'hamile sevgili ve ailesi' gibi davaranıp şaka yaptı.
Zonguldak Sanat Tiyatrosu Yönetmeni Erhal Koltuk ile oyuncular Serap Dumlupınar, Semih Canbulut ve Onur Berber düğünde sergiledikleri sahne performansıyla dikkat çekti.
Eğlence sürerken, 'hamile sevgili' rolündeki Serap Dumlupınar çığlıklar atarak düğünü bastı.