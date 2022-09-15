100'den fazla öğrenciyi 'kiralık ev' vaadiyle kandırdı! Oyunu kısa sürede ortaya çıktı





SUÇLU YÖNETİM

Nermin Çokgezmiş de öğrenci kızı için ev kiraladı. Ancak dolandırıldı. "4 bin TL kira, 4 bin TL depozito, 4 bin 500 TL de emlakçı parası istedi. Emlakçı parasını elden verdik. 8 bin TL bankadan yatırdık. Bunların sorumlusu rezidanstır. İBAN da rezidansa aitti. Yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandığını öğrendik" açıklaması yaptı.

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