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    100'den fazla öğrenciyi 'kiralık ev' vaadiyle kandırdı! Oyunu kısa sürede ortaya çıktı

    İzmir’de Barış Şenol, kendini emlakçı olarak tanıttı. 100’den fazla üniversite öğrencisini ‘kiralık ev’ vaadiyle kandırdı. 1 yıllık ücretini peşin aldığı daire için birden çok kişiye kontrat hazırladı! Oyunu kısa sürede ortaya çıktı. Mağdurların şikayeti üzerine kıskıvrak yakalandı.

    Vurgun emlak

    Üniversitelerin açılmasıyla birlikte, öğrencileri kiralık ev bulma telaşı aldı. Dolandırıcılar da kolları sıvadı! İzmir'de yaşanan olay, şaşkınlık yarattı!



    Kendini emlakçı olarak tanıtan Barış Şenol, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni yeni kazanan 100'ü aşkın öğrenciyi ev kiralama vaadiyle kandırdı. 3 ve 6 aylık ile 1 yıllık ücretini peşin aldığı daireleri birden çok kişiye sahte kontratlarla kiraladı!



    Durumu fark eden öğrenciler, soluğu karakolda aldı. Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Şenol tutuklandı. Mağdur öğrenciler ise isyan bayrağını açtı.



    Azerbaycan uyruklu öğrenci Ayxan Ahmedov, "Daireyi bir ay önce kiraladım. Sözleşme geçersizmiş. Benden 24 bin TL aldı. 60 bin TL aldıkları var. Şu an kalacak bir yerim yok" diye dert yandı.



        Kazakistanlı öğrenci Aidos Bainazarov ise yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: Üniversite için geldik. 14 bin TL ödeme yaptık. Hepimiz sokakta kaldık...



        Öte yandan rezidansın yöneticisi Abdülkadir Çam, emlakçıyla işbirliği yaptığı iddialarını yalanladı! "Yönetimi 10 Eylül'de aldık. Barış Şenol eski yönetici. Biz de mağduruz" savunması yaptı.



        SUÇLU YÖNETİM
        Nermin Çokgezmiş de öğrenci kızı için ev kiraladı. Ancak dolandırıldı. "4 bin TL kira, 4 bin TL depozito, 4 bin 500 TL de emlakçı parası istedi. Emlakçı parasını elden verdik. 8 bin TL bankadan yatırdık. Bunların sorumlusu rezidanstır. İBAN da rezidansa aitti. Yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandığını öğrendik" açıklaması yaptı.

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        Haberler Yaşam 100'den fazla öğrenciyi 'kiralık ev' vaadiyle kandırdı! Oyunu kısa sürede ortaya çıktı
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