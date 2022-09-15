100'den fazla öğrenciyi 'kiralık ev' vaadiyle kandırdı! Oyunu kısa sürede ortaya çıktı

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte, öğrencileri kiralık ev bulma telaşı aldı. Dolandırıcılar da kolları sıvadı! İzmir'de yaşanan olay, şaşkınlık yarattı!
Kendini emlakçı olarak tanıtan Barış Şenol, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni yeni kazanan 100'ü aşkın öğrenciyi ev kiralama vaadiyle kandırdı. 3 ve 6 aylık ile 1 yıllık ücretini peşin aldığı daireleri birden çok kişiye sahte kontratlarla kiraladı!
Durumu fark eden öğrenciler, soluğu karakolda aldı. Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Şenol tutuklandı. Mağdur öğrenciler ise isyan bayrağını açtı.
Azerbaycan uyruklu öğrenci Ayxan Ahmedov, "Daireyi bir ay önce kiraladım. Sözleşme geçersizmiş. Benden 24 bin TL aldı. 60 bin TL aldıkları var. Şu an kalacak bir yerim yok" diye dert yandı.