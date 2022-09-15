Müteahhit kaçınca yıkım kararı çıktı: Suyu kesilen engelli annesi gözyaşlarına boğuldu

Adana'da 6 yıl önce kentsel dönüşüm programına alınan 125 ev için hak sahiplerine sözleşme imzalatıldı. Evler içinde çürük raporu alan müteahhit kaçınca, yıkım kararı çıkan evlerin suyu kesildi.
EVLERE ÇÜRÜK RAPORU ALDI
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesinde 125 bina kentsel dönüşüm proğramına alındı. Evlerin yıkılıp yerine yeni binaların yapılması içinde bir müteahhit ile anlaşıldı. Müteahhit mahalleye gelerek 125 ev sahibine sözleşme imzalattı. Müteahhit daha sonrada evlere çürük raporu aldı.
125 EVİ YIKMA KARARI ÇIKTI
Sözleşmeyi okumadan imzalayan ve yıkım sırasında kira yardımı alamayacağını, evlere de çürük raporu alındığını öğrenen ev sahipleri müteahhidi mahkemeye verdi. Ancak evlere çürük raporu alındığı için Seyhan Belediyesi 125 evi yıkma kararı aldı.
MÜTEAHHİT KAÇTI
Belediye evleri yıkmak için zaman zaman mahalleye gitse de vatandaşların "gidecek yerimiz yok bizi sokağa atmayın" diyerek tepkisiyle karşılaştı. Bu arada müteahhit evleri yıkmadan kentsel dönüşüme başlamadan kaçıp gitti. Ancak evler çürük olduğu ve yıkılma tehlikesi bulunduğu için belediye evleri yıkmak istedi. Buna rağmen vatandaş evlerden çıkmayınca bu kez evlerin su ve elektriğinin kesilmesi kararı verildi.