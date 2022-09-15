Müteahhit kaçınca yıkım kararı çıktı: Suyu kesilen engelli annesi gözyaşlarına boğuldu

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kayınbabasının evinde oturduğunu eşi İrfan Atlı'nın da doğru düzgün işi olmadığını anlatan 33 yaşındaki Figen Atlı, "Benim 2 yaşındaki oğlum Ferhat doğuştan epilepsi hastası. Daha sonrada enfeksiyon nedeniyle ciğerleri bitti. Oksijen makinesine bağlı yaşıyor. Bugün geldiler eviniz çürük diyerek suyumuzu kestiler. Sonrada elektrik kesilecekmiş. Benim oğlum sürekli oksijen makinesine bağlı. Bu makine durduğu an benim oğlum ölür. Ben şimdi ne yapacağım. Benim gidecek bir yerim yok. Benim 3 çocuğumdan, biri sağlam. Kızım da yüzde 50 engelli. Ne konuşabiliyor ne de kendi başına işini yapabiliyor" diye gözyaşlarına boğuldu.