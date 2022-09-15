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    400 bin kişiyi dolandıran Faruk Fatih Özer savcı karşısında mağduru oynadı

    Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiyi dolandırdı. Ancak bu kez mağdurum diyerek savcılığın kapısını çaldı. Yatırımcı Süleyman Kara'yı haksız kazanç elde etmekle suçladı. Dün hakim karşısına çıkan sanık, iddiaları yalanladı.

    Kara borsa

    Yerli kripto para borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, tarihe geçti! 400 bin kullanıcıdan topladığı 356 milyon lirayla firar etti. Geçtiğimiz ay Arnavutluk'ta ele geçirildi. Türkiye'ye iadesi beklenen sanıktan şoke eden bir hamle geldi. Binlerce insanı dolandıran Özer, bu kez mağdur olduğunu iddia etti!



    Sisteme kayıtlı olarak işlem yapan Süleyman Kara'nın kendisine ait olmayan kripto paraları sattığını ve 595 bin lira haksız kazanç sağladığını söyledi.



    Önceki gün görülen davada ifade veren Süleyman Kara, suçlamaları reddetti. "Asıl mağdur benim ancak dosyada sanık sıfatıyla yargılanıyorum. Benim hesabım gereksiz bir şekilde kapatıldı ve ben bu suçlama ile karşı karşıya kaldım. Art niyetli olsaydım içerdeki tüm paramı çekmeye çalışırdım. Platformun onayı olmadan para çekme durumu söz konusu olamaz" diyerek suçlamaları reddetti.

    Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz ay Arnavutluk'ta yakalandı. Hakim karşısına çıkartıldı. Tutuklu yargılanması kararlaştırıldı.

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