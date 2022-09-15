400 bin kişiyi dolandıran Faruk Fatih Özer savcı karşısında mağduru oynadı

Yerli kripto para borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, tarihe geçti! 400 bin kullanıcıdan topladığı 356 milyon lirayla firar etti. Geçtiğimiz ay Arnavutluk'ta ele geçirildi. Türkiye'ye iadesi beklenen sanıktan şoke eden bir hamle geldi. Binlerce insanı dolandıran Özer, bu kez mağdur olduğunu iddia etti!







Sisteme kayıtlı olarak işlem yapan Süleyman Kara'nın kendisine ait olmayan kripto paraları sattığını ve 595 bin lira haksız kazanç sağladığını söyledi.